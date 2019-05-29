Вступление Косово в ЕС: Брюссель выдвинул жесткое требование Приштине

Власти Косово должны полностью отменить стопроцентные пошлины на сербские товары для продолжения диалога

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На фоне нового обострения на Балканах еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан призвал Приштину полностью отменить стопроцентные пошлины на сербские товары для продолжения диалога с ЕС о вступлении. По его словам, он намерен провести встречу с властями Косово по этой проблеме в июле.

"Что касается Косово, то они должны сейчас сосредоточиться на имплементации Соглашения об ассоциации и стабилизации. Власти Косова должны полностью отменить стопроцентные пошлины на сербские товары для продолжения диалога с ЕС. Я намерен провести в июле встречу по этой проблеме", - заявил он.

Косово 21 ноября ввело таможенные пошлины в размере 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Президент Сербии Александар Вучич провел экстренные встречи с послами России, Китая, США, Великобритании, Франции, Германии и Италии, а также экстренное заседание Совбеза страны. Премьер Боснии и Герцеговины Денис Звиздич со своей стороны заявил, что такое решение Косова является ошибочным и разрушает Соглашение стран Центральной Европы о свободном товарообмене (CEFTA). Решение Приштины также вызвало протесты сербского населения на севере края.

22 мая приштинская "Газета экспресс" сообщила, что теперь власти Косова рассматривают возможность введения торговых пошлин на товары из соседней Албании в размере 100%, если Тирана не пойдет на компромисс с Приштиной. По данным издания, косовары поставили Тиране ультиматум: если через два месяца не будут отменены ограничения на продажу в Албании косовского пива, картофеля и муки, то Приштина введет стопроцентные пошлины на все товары, производимые в Албании.

Напомним, Вучич назвал условие, при котором Сербия может признать независимость Косово.

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