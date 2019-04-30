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Вся страна – в одном планшете: как экстренные службы Эстонии работают в режиме онлайн

30 апреля, 04:47

Чтобы сообщить об опасности, эстонцы не звонят отдельно в скорую, полицию или пожарную службу


Эстония, которую неофициально называют силиконовой долиной Европы, снова удивляет. Отныне местные экстренные службы работают и в режиме онлайн. Например, проверить авто – инспектор полиции может, не останавливая машины.

А "умное" оборудования в каретах скорой помощи информирует о состоянии пациента на расстоянии. Так, к примеру, дефибриллятор, который состоит из трех корпусов, собранных вместе, позволяет контролировать состояние пациента на расстоянии и даже считывает информацию с его ID-карты – это внутренний документ гражданина Эстонии. Это необходимо, когда пострадавший, скажем, без сознания.

"Кошелек открыли, взяли карточку -  я эту карточку вставляю внутрь и вся информация, имя, фамилия, личный код, дата рождения этого пациента, она опять же сюда выходит на экран. Мы сняли кардиограмму, а врач в больнице видит кардиограмму этого пациента у себя там в кабинете. И он может со мной связаться и сказать: так, слушай, у тебя там пациент тяжелый – давай ка сделай вот это лекарство и это лекарство", – рассказывает Алексей Щеголихин, медицинский фельдшер.

Алексей работает медицинским фельдшером 16-ть лет. И "умный" дефибриллятор – не единственная вещь, которая появилась в карете скорой помощи за это время. Новые технологии полностью изменили систему реагирования на чрезвычайные ситуации.

Пожар, дорожное происшествие, ограбление, боль в сердце. Чтобы сообщить об опасности, эстонцы не звонят отдельно на скорую, в полицию или пожарную службу. Они набирают "один один два". Все звонки попадают в единый Центр чрезвычайных ситуаций.

Четыре года назад Эстония объединила все службы неотложной помощи в одну. Сюда и попадают все. К примеру, если нужен врач, вызов поступает к специалисту, который в ту минуту – ближе всего. Через оповещения на планшете. Если пациент звонит не в первый раз, медики видят всю историю его обращений.

"Это конечно экономит наше время работы и информации нам дает больше. Мы приходим, открываю карту и про пациента вижу, когда ездила скорая помощь, по какой проблеме. Эта же система соединена с больницей, когда я еду, заполняю карту", – говорит фельдшер.

Аналогично работают и полицейские патрули. Рагнар Янес в полиции – 18 лет. Когда пришел, в машинах были только бумажные карты и рации. Сегодня – служебное авто оснащено по последнему слову техники. Теперь, чтобы проверить подозрительную машину, достаточно разглядеть ее номер.

Создать цифровую программу – недостаточно. Надо еще и обучить специалистов – работать по-новому.

Сейчас цифровая система быстрого реагирования начала распространяться и на другие службы – аварийную, дорожную и экологическую. 

Ранее мы писали о секретах эстонской электронной школы.

А также рассказывали о том, как в Эстонии борются за родной язык.

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Тег видео, Эстония, полиция, онлайн, пожарные, экстренная служба, неотложка

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