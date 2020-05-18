Вторая волна коронавируса будет опасней: в ВОЗ объяснили почему

Вторая вспышка коронавируса может совпасть с новой волной сезонного гриппа или кори

Европейские страны должны подготовиться к второй смертельной волне коронавирусной инфекции, поскольку пандемия COVID-19 еще не закончилась. Такое мнение высказал директор Европейского региона Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, сообщает Telegraph.

Комментируя действия европейских стран, которые начали снимать карантинные ограничения, чиновник ВОЗ сказал, что сейчас "время для подготовки, а не празднования".

По словам Ханса Клюге, тот факт, что количество случаев COVID-19 в таких странах, как Великобритания, Франция и Италия, начинает падать, не означает, что пандемия подходит к концу. Эпицентр европейской вспышки в настоящее время находится на востоке, с ростом числа случаев заболевания в России, Украине, Беларуси и Казахстане, предупредил он.

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Он подчеркнул, что вторая вспышка коронавируса, которая ожидается осенью, может совпасть с новой волной сезонного гриппа или кори.

Ранее глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов Роберт Редфилд сообщил, что вторая волна распространения коронавируса может начаться зимой и стать более тяжелой, чем нынешняя.

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