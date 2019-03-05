Второй раз за два дня: в Чехии снова столкнулись поезда

В результате железнодорожной аварии в Брно пострадали более двух десятков пассажиров

Фото: пресс-служба полиции Чехии.

Второй раз за два дня: в Чехии снова столкнулись поезда //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e4d/c04/5c7e4dc04e230.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e4d/c04/5c7e4dc04e230.jpg 2019-03-05T12:29:36+02:00 Евросоюз В результате железнодорожной аварии в Брно пострадали более двух десятков пассажиров

В Чехии уже второй раз за два дня произошло лобовое столкновение поездов. На этот раз железнодорожная авария случилась 5 марта на Главном вокзале юго-восточного города Брно.

TWITTER— Události Brno (@UdalostiBrno) March 5, 2019

Как сообщил представитель объединенной службы пожарных и спасателей страны Мартин Драпал, в результате случившегося пострадали более двух десятков человек.

"При следовании через остановку Главный вокзал Брно во вторник утром столкнулись два пассажирских поезда", – говорит он, медики обследовали всех потерпевших на месте ЧП.

СМИ сообщают о 23 пострадавших, 15 из которых понадобилась госпитализация. В то же время в чешской полиции официально подтвердили информацию о 21 пострадавшем.

Драпал также уточнил, что авария произошла с поездами пригородного сообщения.

Представители полиции и "Чешских железных дорог" уже создали комиссию, которая занимается выяснением обстоятельств случившегося.

Из-за ЧП составы приходят в Брно с незначительным опозданием (до 20 минут), но некоторые пригородные поезда были вовсе отменены.

Напомним, что накануне в Восточной Чехии также столкнулись два поезда, в результате чего шесть человек получили ранения.

Также сообщалось о лобовом столкновении двух пассажирских поездов в ЮАР, из-за которого пострадали около сотни человек.

Кроме того, мы писали о страшной железнодорожной аварии в Турции, жертвами которой стали не менее девяти человек.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.