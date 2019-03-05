Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,83
30,41
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Второй раз за два дня: в Чехии снова столкнулись поезда

Сегодня, 12:29

В результате железнодорожной аварии в Брно пострадали более двух десятков пассажиров

Фото: пресс-служба полиции Чехии
Фото: пресс-служба полиции Чехии.
Второй раз за два дня: в Чехии снова столкнулись поезда //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e4d/c04/5c7e4dc04e230.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e4d/c04/5c7e4dc04e230.jpg Евросоюз В результате железнодорожной аварии в Брно пострадали более двух десятков пассажиров

В Чехии уже второй раз за два дня произошло лобовое столкновение поездов. На этот раз железнодорожная авария случилась 5 марта на Главном вокзале юго-восточного города Брно.

Как сообщил представитель объединенной службы пожарных и спасателей страны Мартин Драпал, в результате случившегося пострадали более двух десятков человек.

"При следовании через остановку Главный вокзал Брно во вторник утром столкнулись два пассажирских поезда", – говорит он, медики обследовали всех потерпевших на месте ЧП.

СМИ сообщают о 23 пострадавших, 15 из которых понадобилась госпитализация. В то же время в чешской полиции официально подтвердили информацию о 21 пострадавшем.

Драпал также уточнил, что авария произошла с поездами пригородного сообщения.

Представители полиции и "Чешских железных дорог" уже создали комиссию, которая занимается выяснением обстоятельств случившегося.

Из-за ЧП составы приходят в Брно с незначительным опозданием (до 20 минут), но некоторые пригородные поезда были вовсе отменены.

Напомним, что накануне в Восточной Чехии также столкнулись два поезда, в результате чего шесть человек получили ранения.

Также сообщалось о лобовом столкновении двух пассажирских поездов в ЮАР, из-за которого пострадали около сотни человек.

Кроме того, мы писали о страшной железнодорожной аварии в Турции, жертвами которой стали не менее девяти человек.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег авария, Чехия, поезд, железная дорога, столкновение, лобовое столкновение

Вы сейчас просматриваете новость " Второй раз за два дня: в Чехии снова столкнулись поезда". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трагедия на железной дороге в Каире: генпрокурор раскрыл подробности

27 февраля, 22:02

По его словам, машинисты двух тепловозов не поделили пути

В Нью-Йорке пассажирский поезд врезался в грузовик: есть погибшие

27 февраля, 09:55

На момент столкновения в поезде находились около 200 человек

В Канаде сошли с рельсов 37 вагонов-цистерн с нефтью

17 февраля, 02:49

В результате инцидента произошел разлив нефти

В Испании произошло смертельное столкновение поездов

9 февраля, 00:26

Инцидент произошел между населенными пунктами Сан-Висенте-де-Кастельет и Манреса в провинции Барселона

В Канаде сошел с рельсов товарный поезд: есть жертвы

5 февраля, 02:43

Жертвами инцидента стали проводник, проводник-стажер и инженер состава

В Индии сошел с рельсов пассажирский поезд: погибли шесть человек

3 февраля, 07:50

В результате крушения погибли шесть человек, еще 14 ранены

​У Порошенко отреагировали на видео, где он снял шапку с девушки

Почему ракета ''Нептун'' бесит Россию

Кто он: самый женственный знак Зодиака

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

''Умираю от голода'': РФ жестко высмеяли за "сенсацию" об Украине

Насыпи обрушились: с Крымским мостом произошло новое ЧП

Красная карточка: Янину Соколовскую выдворили из ток-шоу

Порошенко назвал главу своей администрации "предателем"

Известные актеры сыграли свадьбу: И на экране, и в жизни
Загрузка...

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

Сегодня, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

Сегодня, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

Вчера, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Без транзита российского газа: много ли потеряет Украина

3 марта, 07:51

В 2019 году завершается 10-летний договор между Украиной и Россией о транзите газа в Европу

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II

5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет