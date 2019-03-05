Второй раз за два дня: в Чехии снова столкнулись поезда
В результате железнодорожной аварии в Брно пострадали более двух десятков пассажиров
В Чехии уже второй раз за два дня произошло лобовое столкновение поездов. На этот раз железнодорожная авария случилась 5 марта на Главном вокзале юго-восточного города Брно.
TWITTER— Události Brno (@UdalostiBrno) March 5, 2019
Как сообщил представитель объединенной службы пожарных и спасателей страны Мартин Драпал, в результате случившегося пострадали более двух десятков человек.
"При следовании через остановку Главный вокзал Брно во вторник утром столкнулись два пассажирских поезда", – говорит он, медики обследовали всех потерпевших на месте ЧП.
СМИ сообщают о 23 пострадавших, 15 из которых понадобилась госпитализация. В то же время в чешской полиции официально подтвердили информацию о 21 пострадавшем.
Драпал также уточнил, что авария произошла с поездами пригородного сообщения.
Представители полиции и "Чешских железных дорог" уже создали комиссию, которая занимается выяснением обстоятельств случившегося.
Из-за ЧП составы приходят в Брно с незначительным опозданием (до 20 минут), но некоторые пригородные поезда были вовсе отменены.
Напомним, что накануне в Восточной Чехии также столкнулись два поезда, в результате чего шесть человек получили ранения.
Также сообщалось о лобовом столкновении двух пассажирских поездов в ЮАР, из-за которого пострадали около сотни человек.
Кроме того, мы писали о страшной железнодорожной аварии в Турции, жертвами которой стали не менее девяти человек.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Второй раз за два дня: в Чехии снова столкнулись поезда". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трагедия на железной дороге в Каире: генпрокурор раскрыл подробности
По его словам, машинисты двух тепловозов не поделили пути
В Испании произошло смертельное столкновение поездов
Инцидент произошел между населенными пунктами Сан-Висенте-де-Кастельет и Манреса в провинции Барселона
В Канаде сошел с рельсов товарный поезд: есть жертвы
Жертвами инцидента стали проводник, проводник-стажер и инженер состава