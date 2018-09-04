Столкновение поездов в Южной Африке: 100 пострадавших

После аварии оба поезда остались стоять на рельсах. Причины случившегося выясняются, идет служебное расследование

Около сотни человек пострадали в результате лобового столкновения двух пассажирских поездов, произошедшего в районе железнодорожной станции Селби на юге Йоханнесбурга в ЮАР.

Как сообщает местная газета Citizen, среди потерпевших были дети, хотя о смертельных случаях не сообщается.

"Службы скорой помощи развернули временный медпункт и были осмотрены около 100 человек. У них обнаружены травмы незначительные или средней степени тяжести. К счастью, серьезные травмы или смертельные случаи не обнаружены", – сообщил представитель медслужбы ЮАР Рассел Майринг, добавив, что всех, кто в этом нуждался, доставили в больницы.

Несмотря на столкновение, оба поезда остались стоять на рельсах. При этом возгорания не произошло.

О причинах столкновения не сообщается. По факту случившегося будет проведено служебное расследование.

Стоит отметить, что аналогичный случай произошел ранее в этом месяце в Перу, где в районе Мачу-Пикчу столкнулись два поезда.

Также сообщалось, что несколькими месяцами ранее подобная ситуация случилась в Германии, где также столкнулись пассажирский и товарный поезда.

Кроме того, в феврале столкновение двух поездов произошло в египетской провинции Бутейра.