ВВС Британии впервые испытали новейшие истребители F-35B

Сегодня, 16:17

Британские ракеты AIM-132 ASRAAM, установленные на F-35B, позволят пилотам вступать в бой с летательными аппаратами разных размеров

F-35B Lightning II. Фото: businessinsider.com
F-35B Lightning II. Фото: businessinsider.com

Вооруженные силы Великобритании впервые испытали новейшие истребители короткого взлета и вертикальной посадки F-35B с британскими ракетами класса "воздух-воздух" на борту. Об этом в четверг, 30 августа, сообщает официальный сайт Минобороны Соединенного Королевства.

По данным ведомства, британские ракеты AIM-132 ASRAAM, установленные на F-35B, позволят военным пилотам вступать в бой с летательными аппаратами разных размеров: от малогабаритных дронов до крупных многомоторных самолетов.

"F-35B Lightning приблизился еще на один шаг к тому, чтобы защищать наше небо и оказывать поддержку нашим знаменитым авианосцам, – приводятся в сообщении слова младшего министра по вопросам военных закупок Соединенного Королевства Стюарта Эндрю. – Экспертные разработки из Великобритании не только помогают в создании самого продвинутого в мире истребителя, но и способствуют оснащению этих самолетов самой лучшей огневой мощью".

Ранее сообщалось, что первые четыре многоцелевых истребителя F-35B, приобретенные Великобританией у США, уже прибыли на базу Королевских ВВС Мархэм в графстве Норфолк на востоке Англии. Всего Великобритания планирует закупить 138 подобных машин.

F-35B – многоцелевой истребитель, который сочетает в себе стелс-технологии, сверхзвуковую скорость, возможность вертикальной посадки и укороченного взлета. Планируется, что он будет использоваться британскими военными, в частности, на авианосцах типа Queen Elizabeth ("Куин Элизабет").

Ранее сообщалось, что Пентагон скрывает существенные недостатки новейших истребителей F-35.

Также мы писали о том, что ВВС Израиля применили в бою новейшие американские истребители F-35.
Великобритания, испытания, F-35
Источник:

ИТАР-ТАСС

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