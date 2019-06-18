Выборы премьера Британии: определился победитель второго тура

Из гонки выбыл бывший министр Великобритании по Brexit Доминик Рааб

Фото: AFP

Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон лидирует по итогам очередного тура голосования британских депутатов из Консервативной партии, выбирающих нового лидера, сообщает телеканал Sky News.

Джонсон получил 126 голосов членов Палаты общин.

Помимо Джонсона достаточное количество голосов для дальнейшей борьбы набрали глава МИД Великобритании Джереми Хант (у него 46 голосов), министр окружающей среды Майкл Гоув (41 голос), министр международного развития Рори Стюарт (37 голосов) и глава МВД Великобритании Саджид Джавид (33 голоса).

Из гонки выбыл бывший министр Великобритании по Brexit Доминик Рааб, за него проголосовали 30 депутатов.

Теперь за лидерство в партии продолжат бороться пять кандидатов.

Для того, чтобы пройти в следующий тур, участникам было необходимо набрать минимум 33 голоса, свои голоса за кандидатов отдавали 313 депутатов-консерваторов.

Первое голосование среди депутатов-консерваторов Палаты общин парламента Великобритании прошло на прошлой неделе. Из 10 политиков, заявивших о желании стать лидером консерваторов, из гонки в тот раз выбыли трое.

Джонсон тогда набрал 114 голосов из 17 необходимых.

В пятницу решил выйти из гонки за пост лидера Консервативной партии Великобритании британский министр здравоохранения Мэтью Хэнкок, в результате кандидатов оставалось шестеро.

Голосования продолжатся на этой неделе и будут идти до тех пор, пока не останется два кандидата. Следующее голосование состоится в среду. Ожидается, что имя победителя станет известно на неделе, начинающейся 22 июля.

Напомним, что официально должность лидера британских консерваторов Тереза Мэй покинула 7 июня, однако правительство королевства она продолжит возглавлять до тех пор, пока ей не подыщут замену.





Как мы уже писали, гонку за кресло главы правительства начинали десять кандидатов, но сейчас, кроме Джонсона, ее продолжают глава МИД Джереми Хант, министр окружающей среды Майкл Гоув, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, глава МВД Саджид Джавид и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт.

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