Действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает на президентских выборах — экзитпол

Баллотирующийся на второй срок действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает во втором туре выборов главы государства с минимальным отрывом – менее чем 1%.

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Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, распространенные Польским телевидением в воскресенье после закрытия избирательных участков, передает ТАСС.

Официальные итоги волеизъявления Государственная избирательная комиссия должна представить в течение 48 часов.

Согласно подсчетам социологов, Дуда набрал 50,4% голосов. Его конкурент — мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представляющий крупнейшую оппозиционную партию "Гражданская платформа", — получил, по предварительным данным, 49,6% голосов.

Как проинформировали ранее представители центра Ipsos ("Ипсос"), статистическая погрешность их исследования составляет около 2%.

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Действующий польский лидер Анджей Дуда заявил в воскресенье, что рад своей победе во втором туре президентских выборов.

"Я рад своей победе", — сказал он, выступая после завершения голосования. Дуда признал, что результаты предварительные.

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"Выиграть выборы при почти 70-процентной явке — это небывалое событие", — сказал он, поблагодарив всех соотечественников за активную гражданскую позицию.

В свою очередь кандидат на пост президента Польши от крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа", мэр Варшавы Рафал Тшасковский убежден, что окончательные итоги второго тура выборов будут в его пользу.

"Мы говорили, что будет близко. Так и есть. Но я абсолютно убежден, что мы победим. Нужно только подсчитать голоса, — сказал политик, выступая с речью после завершения голосования. — Я убежден, что если мы подсчитаем каждый голос, один за другим, то мы победим".

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Как известно, первый тур президентских выборов в Польше был запланирован на 10 мая. Из-за эпидемии коронавируса избирательная кампания почти два месяца была фактически заморожена. Политики и более 70% жителей Польши считали необходимым перенести волеизъявление на более поздний срок. Минздрав республики рекомендовал отложить голосование на два года, учитывая эпидемию коронавируса.

Напомним, президентские выборы проводятся в Польше раз в пять лет. Один человек может занимать высшую в стране должность не более двух сроков подряд. Дуда стал главой государства в 2015 году, опередив во втором туре Бронислава Коморовского, который был избран в 2010 году после гибели в авиакатастрофе под Смоленском президента Леха Качиньского. Ранее два срока подряд проработать на посту государственного лидера удалось только Александеру Квасьневскому, который руководил республикой после Леха Валенсы в 1995–2005 годах.

О том, как в минувшем году партия Качиньского "Право и справедливость" без особых проблем сумела победить на выборах, смотрите видео:

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