Выборы в Европарламент: правые популисты потерпели поражение в Нидерландах
Из 26 мест Нидерландов в Европарламенте правые популисты получат лишь четыре
Проевропейские партии в Нидерландах уверенно лидируют на выборах в Европарламент. Об этом свидетельствуют данные экзит-пола службы Ipsos, проведенного по заказу NOS.
Больше всего голосов получила социал-демократическая Партия труда, которую возглавляет вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерман, – 18,4%. Партия претендует на пять из 26 мест страны в Европарламенте.
По четыре места получат Народная партия за свободу и демократию премьер-министра Марка Рютте и "Христианско-демократический призыв" Сибранда ван Хаарсма Бюма.
Крайне правая партия "Форум за демократию", которая лидировала до выборов в опросах, завоевывает 11,2% голосов избирателей и может претендовать лишь на три мандата. Партия известна своей инициативой о референдуме по Соглашению об ассоциации Украина-ЕС. Правая Партия свободы Герта Видлдерса получит лишь одно место в Европарламенте.
По данным экзит-пола, явка избирателей составила 41,2%.
Как известно, выборы в Европарламент будут проходить несколько дней. Избирательные участки в четверг открылись в Великобритании и Нидерландах. В пятницу к голосованию приступят жители Ирландии и Чехии, а 25 мая – в Латвии, на Мальте и в Словакии. Других странах Евросоюза выборы пройдут в воскресенье.
В странах Евросоюза насчитывается 426 млн избирателей, имеющих право принять участие в этих выборах. В европейских выборах 2019 года примут участие граждане 28 стран, в том числе Великобритания, еще не согласовавшее процесс своего выхода из ЕС.
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