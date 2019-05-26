Выборы в Европарламент: во Франции и в Австрии лидируют партии Ле Пен и Курца

Партия действующего премьера Нидерландов занимает второе место на выборах в Европарламент

Фото: REUTERS/Charles Platiau.

Партия действующего канцлера Австрии Себастьяна Курца "Австрийская народная партия" лидирует на выборах в Европейский парламент.

Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола от социологической компании Kantar, опубликованные на сайте Европарламента.

В частности, правоцентристская партия "Австрийская народная партия" набирает 34,5%, Социал-демократическая партия Австрии – 23,5%, правая националистическая пророссийская партия "Австрийская партия свободы" – 17,5%, Партия Зеленых – 13,5% и либеральная партия "NEOS – Новая Австрия и Либеральный форум" – 8%. Другие партии набирают менее 2%.

В целом от Австрии будет избрано 18 депутатов в Европарламент.

Консервативно-либеральная "Народная партия за свободу и демократию" действующего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте занимает второе место на выборах в Европейский парламент.

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В частности, социал-демократическая Партия труда (PvdA) набирает 18,1%, консервативно-либеральная "Народная партия за свободу и демократию" – 15%, христианско-демократическая партия "Христианско-демократический призыв" – 12,3%, консервативная евроскептическая партия "Форум за демократию" – 11%, партия "Зеленые левые" – 10,5%, христианско-демократическая политическая партия "Христианский союз – Реформистская политическая партия" – 7,9% и социал-либеральная партия "Демократы – 66". Другие партии набирают менее 5%.

В целом от Нидерландов в Европарламент будет избрано 26 депутатов.

Партия действующего премьер-министра Ирландии Лео Варадкара "Фине Гэл" лидирует на выборах в Европейский парламент.

В частности, консервативная партия "Фине Гэл" набирает 29%, центристская партия "Фианна Файл", Партия Зеленых и партия "Независимых" по 15%, партия "Шинн Фейн" – 13%. Другие партии набирают менее 4%.

В целом от Ирландии будет избрано 11 депутатов в Европарламент.

Во Франции праворадикальная партия "Национальный фронт" Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европейский парламент.

Об этом свидетельствует социологический опрос от Ipsos/Sopra Steria, опубликованный на сайте телеканала France 24.

В частности, "Национальный фронт" набирает 23,2%, партия действующего президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика!" – 21,9%, партия "Европа, Экология – Зеленые" – 12,8%, правоцентристы "Республиканцы" – 8,3%, левая партия "Непокоренная Франция" – 6,7% и Социалистическая партия – 6,7%.

Как известно, 26 мая проходит последний, четвертый день голосования на выборах в Европейский парламент. Голосование продлится до 23:00, когда закроются участки в Италии, сообщило издание DW.

Сегодня выборы состоятся в Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Италии, Эстонии, Финляндии, Греции, Литве, Люксембурге, Германии, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии, Швеции, и на Кипре.

На выборах должны избрать 751 евродепутата. Каждая страна-член имеет четкое количество мест в ЕС. Больше всего их в Германии (96), Франции (74), Италии и Великобритании (по 73). Небольшие страны (Кипр, Люксембург и Мальта) имеют лишь по шесть евродепутатов.

Напомним, ранее мы писали, что в голосовании принимают участие более 400 млн человек. Избирательный бюллетень почти метр в длину: за 751 место в ЕП борются 40 партий. По данным POLITICO, лидирует Европейская народная партия (ЕНП), которая рассчитывает получить 168 мест. Правда, ее рейтинги, по сравнению с выборами в 2014 году, существенно просели.

Кроме этого, для европейцев и украинцев очень важно понять, какими будут вызовы после этих выборов и как с ними бороться. Продолжая рубрику "Новая Европа" интересуется" на сайте "Сегодня", Центр "Новая Европа" обратился к известным аналитикам с таким вопросом: какие вызовы предстанут перед Европой и, в частности, Украиной после выборов в Европейский парламент и как реагировать на них?

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