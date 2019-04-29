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Выборы в Испании: арестованные лидеры сепаратистов Каталонии прошли в парламент

29 апреля, 08:41

По каталонским сепаратистам идет расследование, но они умудрились "проскочить" в испанский парламент

Фото: AFP

Пока экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон заявляет о выдвижении в Европарламент, в испанский парламент уже прошли пятеро арестованных лидеров движения за независимость Каталонии.

Об этом сообщает DW.

Так, на досрочных парламентских выборах в Испании депутатом избран бывший заместитель главы Каталонии Ориэл Жункерас, который выдвигался от партии "Левые республиканцы Каталонии" (ERC) в Конгресс депутатов – нижнюю палату испанского парламента.

Кроме него прошли еще четверо каталонских сепаратистов: депутатский мандат в Сенат – верхнюю палату испанского парламента получил бывший министр иностранных дел Каталонии Рауль Ромева; мандаты также получили Жорди Турулл, Жорди Санчес и Жозеп Рулл, выдвигавшиеся от сепаратистского блока "Вместе за Каталонию", возглавляемого Карлесом Пучдемоном.

Напомним, в феврале этого года в Испании начали судить сепаратистов Каталонии. Судебный процесс продлится около трех месяцев, а приговор могут объявить и вовсе через полгода. На скамью подсудимых попали политические лидеры Каталонии, которые выступали за отделение региона и осенью 2017 года организовали референдум за "независимость" региона.

Также смотрите видео, как два месяца назад тысячи каталонцев снова вышли на улицы с требованием независимости своего региона от Испании.

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Тег выборы, Испания, парламент, Каталония, сепаратисты

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