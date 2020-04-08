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Выход стран ЕС из карантина: в Брюсселе сделали заявление

8 апреля, 17:29

Денис Беспалов

Разные страны ЕС находятся на разных стадиях борьбы против пандемии

После консультаций с государствами-членами Евросоюза в Еврокомиссии (ЕК) решили отложить принятие "дорожной карты" по выходу стран ЕС из режима изоляции. Об этом заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

"День принятия наших рекомендаций государствам-членам – вопрос деликатный, потому что разные страны ЕС находятся на разных стадиях борьбы против пандемии. Мы работали над рекомендациями, которые должны были быть приняты. Но после контактов с государствами-членами решили, что необходимы дополнительные размышления до того, как их принять", - сказал пресс-секретарь в ходе видеобрифинга в Брюсселе.

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Накануне он сообщил журналистам, что в среду (8 апреля) Еврокомиссия утвердит рекомендации государствам ЕС о порядке выхода из режима изоляции, и была объявлена соответствующая пресс-конференция председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, которую затем отменили.

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По словам Мамера, ЕК по-прежнему настроена принять эту "дорожную карту" в ближайшее время, но желает учесть "любое возможное развитие в предстоящие дни, которые будут особенно важными".

Ранее директор европейского отдела Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что для стран Европы еще не настало время ослаблять ограничительные меры, введенные с целью сдержать распространение COVID-19.

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ЕС карантин коронавирус

Источник: Интерфакс-Украина

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