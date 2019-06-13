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Высокопоставленного чиновника призвали виновным в авиакатастрофе, в которой погиб польский президент

13 июня, 21:51

Чиновник не выполнил обязательств, возложенных на него должностью главы канцелярии премьер-министра

Фото: AFP

Варшавский окружной суд признал виновным бывшего главу канцелярии премьера Польши Томаша Арабского в преступной халатности, приведшей 10 апреля 2010 года к крушению лайнера под Смоленском, на борту которого находились тогдашний президент страны Лех Качиньский и представительная делегация польского руководства.

Об этом сообщает польское радио.

"Суд признает Томаша Арабского виновным в том, что в период с 16 марта 2010 года по 10 апреля 2010 года не выполнил обязательств, возложенных на него должностью главы канцелярии премьер-министра, предусматривающей координацию полетов самолетов Военно-воздушных сил Польши", – говорится в сообщении.

"Он допустил возможность использования специального воздушного транспорта, зная о том, что в Смоленске нет аэродрома", – отмечается в документе.

По 42 пунктам обвинения Арабский приговорен к 10 месяцам тюремного заключения с отсрочкой на два года.

Вердикт не является окончательным и может быть обжалован.

Также суд вынес решения еще по четырем обвиняемым – двум бывшим сотрудникам канцелярии премьера, а также двум бывшим сотрудникам посольства Польши в Москве.

Как сообщалось, 10 апреля 2010 года неподалеку российского Смоленска во время посадки на военном аэродроме "Смоленск-Северный" потерпел катастрофу самолет Ту-154, на котором польская государственная делегация направлялась в Катынь для участия в мемориальных мероприятиях, посвященных 70-й годовщине расстрелов НКВД польских военных в 1940 году. В катастрофе погибли все 96 человек, находившихся на борту самолета, в том числе и президентская чета – Лех и Мария Качиньские, а также представители политической, военной, религиозной элиты Польши.

Председатель подкомиссии по вопросам повторного расследования авиакатастрофы недалеко от Смоленска Антони Мацеревич заявил, что результаты исследований британской лаборатории подтвердили выводы польской подкомиссии по расследованию причин катастрофы президентского Ту-154М о том, что на борту самолета произошли взрывы.

Напомним, ранее Парламентская ассамблея Совета Европы призвала Россию вернуть Польше обломки самолета, в котором в 2010 году погибли 96 человек, включая президента Качиньского. 


Мы также писали, что ранее польские следователями провели осмотр обломков Ту-154М в Смоленске

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Тег Россия, Польша, президент, суд, самолет, качиньский

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Источник:

Интерфакс-Украина

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