Высокопоставленного чиновника призвали виновным в авиакатастрофе, в которой погиб польский президент
Чиновник не выполнил обязательств, возложенных на него должностью главы канцелярии премьер-министра
Варшавский окружной суд признал виновным бывшего главу канцелярии премьера Польши Томаша Арабского в преступной халатности, приведшей 10 апреля 2010 года к крушению лайнера под Смоленском, на борту которого находились тогдашний президент страны Лех Качиньский и представительная делегация польского руководства.
Об этом сообщает польское радио.
"Суд признает Томаша Арабского виновным в том, что в период с 16 марта 2010 года по 10 апреля 2010 года не выполнил обязательств, возложенных на него должностью главы канцелярии премьер-министра, предусматривающей координацию полетов самолетов Военно-воздушных сил Польши", – говорится в сообщении.
"Он допустил возможность использования специального воздушного транспорта, зная о том, что в Смоленске нет аэродрома", – отмечается в документе.
По 42 пунктам обвинения Арабский приговорен к 10 месяцам тюремного заключения с отсрочкой на два года.
Вердикт не является окончательным и может быть обжалован.
Также суд вынес решения еще по четырем обвиняемым – двум бывшим сотрудникам канцелярии премьера, а также двум бывшим сотрудникам посольства Польши в Москве.
Председатель подкомиссии по вопросам повторного расследования авиакатастрофы недалеко от Смоленска Антони Мацеревич заявил, что результаты исследований британской лаборатории подтвердили выводы польской подкомиссии по расследованию причин катастрофы президентского Ту-154М о том, что на борту самолета произошли взрывы.
Напомним, ранее Парламентская ассамблея Совета Европы призвала Россию вернуть Польше обломки самолета, в котором в 2010 году погибли 96 человек, включая президента Качиньского.
Мы также писали, что ранее польские следователями провели осмотр обломков Ту-154М в Смоленске.
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