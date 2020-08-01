Вызывает опасения: во Франции сообщили об ухудшении ситуации с коронавирусом

Распространение коронавируса во Франции набирает обороты.

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Об этом информируют в Агентстве общественного здравоохранения этой страны, – пишет "Интерфакс".

"Мы наблюдаем в настоящее время ускорение роста числа новых выявленных случаев, новых кластеров распространения заболевания, что вызывает опасение. Все это указывает на то, что распространение усиливается", – сказала эпидемиолог ведомства Сибилла Бернар-Стоеклен.

Суточный прирост новых случаев коронавируса растет и уже несколько дней превышает 1 тыс.

Несмотря на ухудшение ситуации, французские власти не пойдут на повторное введение режима изоляции сразу по всей стране.

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С начала вспышки COVID-19 во Франции зарегистрировали 186 тыс. случаев заболевания, около 30 тыс. заразившихся скончались.

Ранее президент Франции Эммануель Макрон предупредил французов о новой опасности. Мол, есть признаки того, что распространение коронавируса начинается снова.

Напомним, не так давно в Париже решили открыть для посетителей Эйфелеву башню, которая была закрыта 13 марта из-за эпидемии COVID-19.

О ситуации с коронавирусом в мире смотрите в сюжете:

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