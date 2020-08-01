Вызывает опасения: во Франции сообщили об ухудшении ситуации с коронавирусом

Распространение коронавируса во Франции набирает обороты.
Об этом информируют в Агентстве общественного здравоохранения этой страны, – пишет "Интерфакс".
"Мы наблюдаем в настоящее время ускорение роста числа новых выявленных случаев, новых кластеров распространения заболевания, что вызывает опасение. Все это указывает на то, что распространение усиливается", – сказала эпидемиолог ведомства Сибилла Бернар-Стоеклен.
Суточный прирост новых случаев коронавируса растет и уже несколько дней превышает 1 тыс.
Несмотря на ухудшение ситуации, французские власти не пойдут на повторное введение режима изоляции сразу по всей стране.
С начала вспышки COVID-19 во Франции зарегистрировали 186 тыс. случаев заболевания, около 30 тыс. заразившихся скончались.
Ранее президент Франции Эммануель Макрон предупредил французов о новой опасности. Мол, есть признаки того, что распространение коронавируса начинается снова.
Напомним, не так давно в Париже решили открыть для посетителей Эйфелеву башню, которая была закрыта 13 марта из-за эпидемии COVID-19.
О ситуации с коронавирусом в мире смотрите в сюжете:
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк