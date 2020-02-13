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Нидерланды терроризирует "почтовый минер": найдена третья посылка с бомбой

13 февраля, 14:38

На этот раз взрывчатку удалось обезвредить до детонации

/ Фото: Reuters

В Нидерландах, где накануне прогремели взрывы в почтовых отделениях в Амстердаме и Керкраде, обнаружили новую бомбу.

Как сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS), взрывчатка находилась в посылке, которая утром 13 февраля поступила в офис IT-компании Unisys в городе Лесден в центральной части страны.

По данным телеканала, саперы нейтрализовали взрывчатку, о пострадавших не сообщается. В правоохранительных органах не исключают связи с направленными ранее аналогичными посылками.

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Напомним, что после взрывов в центральном отделении по сортировке почты банка ABN Amro в Амстердаме и в отделении японской компании Ricoh отправитель потребовал определенную сумму в биткоинах. В случае отказа он обещал продолжить свою деятельность.

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В прошлом месяце посылки со взрывчатками были доставлены в различные компании в Амстердаме, Роттердаме, Утрехте и Маастрихте. Ни одна из них не сдетонировала.

Напомним, в прошлом году в трехэтажном доме в Нидерландах произошел взрыв газа. Обвалился фасад и перекрытия. Было известно о девяти пострадавших. Спасатели вытаскивали людей из-под завалов.

А в марте 2019 года в нидерландском Утрехте произошла стрельба – 37-летний уроженец Турции Гекен Таныш открыл огонь по пассажирам трамвая.

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