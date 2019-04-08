Ягланд сравнил выход России из Cовета Европы с Brexit

Единственным способом разрешить ситуацию является возвращение ПАСЕ права голоса россиянам, утверждает Ягланд

Фото: Getty Images

Ягланд сравнил выход России из Cовета Европы с Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/78f/4a0/5c478f4a004f0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/78f/4a0/5c478f4a004f0.jpg 2019-04-08T10:09:00+03:00 Евросоюз Единственным способом разрешить ситуацию является возвращение ПАСЕ права голоса россиянам, утверждает Ягланд

Выход Великобритании из ЕС и возможный выход России из Совета Европы (СЕ) могут стать для Европы настоящим потрясением. Такое мнение высказал в воскресенье Норвежскому телеграфному бюро генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд.

"Думаю, многие не в состоянии представить, каким потрясением это может быть для Европы, если мы одновременно получим и Brexit, и Ruxit (Russia + exit). Но это может скоро произойти", – подчеркнул он.

По его словам, выход РФ из СЕ "будет настолько же серьезным событием, как и Brexit". Он указал, что риск выхода РФ "навис над организацией".

Ягланд указал, что важной вехой будут выборы нового генсека СЕ в июне. "Если они (РФ) не смогут участвовать в выборах генерального секретаря, есть опасность, что Россия сделает вывод, что тут (в СЕ) им делать нечего", - сказал он.

"Единственным способом разрешить ситуацию является возвращение Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) права голоса россиянам, чтобы они вновь заняли там свое место. Но они не могут вернуться просто так. Нужно, само собой, выдвинуть определенные требования к российской стороне. Так что мы занимаемся активной дипломатией, чтобы решить этот вопрос вовремя", - отметил генсек.

Ранее член украинской делегации в Ассамблее, нардеп Ирина Геращенко сообщила, что Ягланд не может оправиться после провала плана по "возвращению" России в ПАСЕ.

"Говорят, что Генсек СЕ и главный лоббист Кремля в Страсбурге Янгланд никак не может оправиться от сессии ПАСЕ, где он должен был протащить изменения в регламент, которые бы позволили вернуть российскую делегацию без всякого выполнения резолюций Ассамблеи", - написала он

По ее словам, теперь Янгланд шантажирует СЕ сокращениями секретариата и другой экономией (из-за невыплаты взносов РФ), "к которой местные чиновники относятся чутко, потому что привыкли к обеспеченной жизни".

В свою очередь глава украинской делегации Владимир Арьев рассказал, как Украине удалось переломить ситуацию в ПАСЕ. По его словам, самое главное – не прошли требования Российской Федерации для того, чтобы она подавала свою делегацию в ПАСЕ. А она требовала изменить регламент. Регламент не изменили, вопрос перенесен на неопределенный срок.

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