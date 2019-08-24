"За Вашу и нашу свободу": глава МИД Литвы поздравил Украину с Днем Независимости

Владимир Зеленский и Линас Линкявичюс. twitter.com/LinkeviciusL

Литва поддерживала и будет поддерживать борьбу Украины за свободу и территориальную целостность.

Об этом в День Независимости Украины, 24 августа, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, поздравляя украинцев с их государственным праздником.

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"Уважаемые друзья, уважаемые украинцы! 80 лет назад пакт Риббентропа-Молотова разделил Европу, но не разрушил единства наших народов. Литва и Украина всегда шли вместе по пути свободы, Литва поддерживала и будет поддерживать борьбу Украины за свободу и территориальную целостность. С Днем независимости, Украина! За Вашу и нашу свободу!" – заявил литовский министр в видео, опубликованном на его странице в Twitter.

Напомним, что Литва последовательно поддерживает Украину. Например, на прошлой неделе президент этой страны Гитанас Науседа заявил на переговорах с немецким канцлером Ангелой Меркель, что санкции с России могут быть сняты только в случае выполнения Минских соглашений и прекращения незаконной оккупации Крыма.

Также "Сегодня" сообщали о телефонной беседе президентов Литвы Гитанаса Науседа и Украины Владимира Зеленского. Лидеры обсудили двустороннее сотрудничество и региональную безопасность

В июле украинские и литовские политики согласовали позиции относительно противостояния российской агрессии накануне состоявшегося саммита Украина-ЕС. Подробнее об этом – в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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