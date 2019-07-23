Зеленский провел телефонный разговор с президентом Литвы: что обсуждали

Успешное литовско-украинское сотрудничество в ЕС и НАТО – главные темы разговора

Фото: president.gov.ua

В понедельник, 23 июля, состоялся телефонный разговор президентов Литвы Гитанаса Науседа и Украины Владимира Зеленского. Лидеры обсудили двустороннее сотрудничество и региональную безопасность. Об этом написал Науседа у себя в Twitter.

"Имел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским, поздравил его с победой на выборах и пожелал работать ответственно на благополучие своего народа и страны. Мы обсудили двусторонние отношения, региональную безопасность и успешное литовско-украинское сотрудничество в ЕС и НАТО", – написал литовский президент.

Как мы писали ранее, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентов РФ Владимиром Путиным, в котором обсудили ситуацию в Донбассе и обмен пленными.

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина длились всего 20 минут и в Кремле считает очень важным сам факт этого общения.

Отметим, что разговор между президентами РФ и Украины в последнее время особенно назревал. Как сообщали новости "Сегодня", в ответ на планы пропагандистского телеканала РФ и одного из украинских телеканалов провести телемост в рамках программы "Надо поговорить" для обсуждения острых российско-украинских вопросов, Зеленский обратился к Путину с предложением провести переговоры, но с участием президента США Дональда Трампа.

В свою очередь Путин ответил на предложение Зеленского о новом формате переговоров. Также хозяин Кремля рассказал, когда возможна будет встреча для обсуждения ситуации на Донбассе.

Напомним, ранее канцлер Австрии Себастьян Курц провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский провел телефонный разговор с президентом Литвы: что обсуждали". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"