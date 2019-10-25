Забастовка дворников в Афинах: в городе мусорный хаос

Реклама

В Афинах, где ранее в этом году прошел митинг педагогов и студентов, на началась "мусорная" акция – дворники и уборщики греческой столицы объявили забастовку.

Они недовольны новыми законодательными нормами, которые позволяют в городах Греции приватизировать коммунальные службы – в том числе и те, которые занимаются санитарией.

Бастующие боятся, что сотрудников служб сократят, либо заставят больше работать за те же деньги.

"Вы не можете выполнять такую ​​работу за 300 евро. Мало того, что работаете среди грязи и рассадников болезней, так они еще и хотят, чтобы смена длилась по 16 или 17 часов в день", – говорит еще один участник акции протеста Саматис Самиос.

Мэры нескольких городов уже публично дали слово, что никого увольнять не будут. Но обещаниям чиновников протестующие не поверили и бастовать не прекращают.

"Некоторые из нас могут потерять свои рабочие места. Ведь новые компании будут частными – они вдвое урежут зарплату", – поделилась участница забастовки Деспиноза Трамундани.

Напомним, в январе по Афинам прокатились массовые демонстрации, участники которых выступили против соглашения с Македонией о переименовании этой страны, что бы открыло Скопье дорогу в Евросоюз и НАТО.

А в прошлом году в Греции проходили забастовки против мер жесткой экономии, что привело к полной остановке работы общественного транспорта в Афинах.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама