Забастовка дворников в Афинах: в городе мусорный хаос

В Афинах, где ранее в этом году прошел митинг педагогов и студентов, на началась "мусорная" акция – дворники и уборщики греческой столицы объявили забастовку.
Они недовольны новыми законодательными нормами, которые позволяют в городах Греции приватизировать коммунальные службы – в том числе и те, которые занимаются санитарией.
Бастующие боятся, что сотрудников служб сократят, либо заставят больше работать за те же деньги.
"Вы не можете выполнять такую работу за 300 евро. Мало того, что работаете среди грязи и рассадников болезней, так они еще и хотят, чтобы смена длилась по 16 или 17 часов в день", – говорит еще один участник акции протеста Саматис Самиос.
Мэры нескольких городов уже публично дали слово, что никого увольнять не будут. Но обещаниям чиновников протестующие не поверили и бастовать не прекращают.
"Некоторые из нас могут потерять свои рабочие места. Ведь новые компании будут частными – они вдвое урежут зарплату", – поделилась участница забастовки Деспиноза Трамундани.
Напомним, в январе по Афинам прокатились массовые демонстрации, участники которых выступили против соглашения с Македонией о переименовании этой страны, что бы открыло Скопье дорогу в Евросоюз и НАТО.
А в прошлом году в Греции проходили забастовки против мер жесткой экономии, что привело к полной остановке работы общественного транспорта в Афинах.
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