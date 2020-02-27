Таинственная смерть украинца в костеле в Польше: загадка раскрыта

Мужчину в луже собственной крови обнаружил сосед еще 26 января

В Польше обнародовали результаты вскрытия гражданина Украины, тело которого при таинственных обстоятельствах было найдено на территории приходского костела на севере страны.

51-летнего заробитчанина в луже собственной крови обнаружил 26 января его сосед на территории приходского костела Ченстоховской Богоматери, в котором он арендовал комнату, в городе Свеце, Куявско-Поморское воеводство.

По информации extraswiecie.pl, следователи подтвердили предварительную версию правоохранителей: смерть наступила в результате несчастного случая.

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По основной версии, будучи в состоянии алкогольного опьянения (в его крови обнаружили аж 3,3 промилле алкоголя), он споткнулся и ударился головой о стеклянную дверь шкафа в своей комнате. Разбитое стекло порезало верхнечелюстную артерию и в результате потери крови, вызванной серьезным кровотечением, украинец скончался.

"Поэтому причастность третьих лиц однозначно исключена. Это был просто несчастный случай", – говорит заместитель окружного прокурора Свеце Петр Гловацкий.

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Напомним, ранее стало известно о гибели 43-летней украинской заробитчанки Оксаны Харченко в Познани – работодатель выбросил женщину на улицу с инсультом.

Как мы уже писали, польский Нацбанк озвучил официальное количество украинских работников в этой стране – более 900 тыс.

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