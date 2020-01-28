Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,6
27,12

В Польше на территории костела нашли мертвым молодого украинца: что известно о трагедии

28 января, 22:43

Одна из версий, которые рассматриваются - несчастный случай

Фото: пресс-служба полиции Польши

Фото: пресс-служба полиции Польши

Телогражданина Украины нашли в воскресенье утром, 26 января, на территории приходского костела Ченстоховской Божьей Матери в городе Свеце (Куявско-Поморское воеводство) в Польше, где ранее двоих украинцев приговорили к 50 годам тюрьмы.

Тело лежало во дворе костела, где арендовал комнату мужчина. Нашел его сосед, который проживал в комнате рядом, сообщает naszemiasto.pl.

У полиции пока нет оснований полагать, что к смерти украинца могли быть причастны посторонние лица. Одна из версий, которые рассматриваются – несчастный случай. Например, падение с высоты, повлекшее тяжкие травмы.

Более точные выводы будут уже после вскрытия тела, которое запланировано на ближайшее время. На сегодня известно только, что умершему было 33 года.

Как сообщал сайт "Сегодня", во Львовской области умерла украинка Оксана Харченко, которую работодатель в Польше выбросил на улицу с инсультом. Женщины не стало 13 января.

Также сообщалось, что в Польше полиция Подкарпатья разыскивает 22-летнего украинца Игоря Скрыпника, который пропал в конце 2019 года. Последний раз Игоря видели на заправочной станции в польском городе Красне 26 декабря.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Польша украинцы труп тело украинцы за границей украинцы в Польше

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Скандал с украинским трезубцем: Киев отреагировал на заявление Британии
Скандал с украинским трезубцем: Киев отреагировал на заявление БританииПолитика
Пользователи пожаловались на проблемы в работе Facebook: в каких странах произошел сбой
Пользователи пожаловались на проблемы в работе Facebook: в каких странах произошел сбойСША
Судьба
Судьба "Северного потока – 2": достроит ли Россия трубу, несмотря на санкцииРоссия
Полиция Британии объяснила наличие трезубца в списке
Полиция Британии объяснила наличие трезубца в списке "террористических" символовУкраина
На Берлинской конференции потеряли Путина: видео курьеза
На Берлинской конференции потеряли Путина: видео курьезаРоссия
Убийственный шторм в Испании: возле Валенсии погиб украинец
Убийственный шторм в Испании: возле Валенсии погиб украинецЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...