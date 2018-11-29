Захват украинских моряков Россией: как протестуют в ведущих странах Европы

Члены украинской диаспоры в европейских государствах вышли на демонстрации в поддержку военнослужащих ВМС, плененных Россией

Демонстранты в столицах нескольких европейских государств вышли на протесты против захвата российскими пограничниками двух ракетных катеров и одного буксира украинских ВМС вместе с боевым составом.

В частности, как сообщила на своей странице в Facebook журналистка Алла Лазарева, одна из акций прошла в Париже. 28 ноября участники протеста потребовали ввести еще больше санкций против РФ и занять более дипломатически выраженную позицию со стороны Франции.













Фото: facebook.com/alla.lazareva

Фото: facebook.com/alla.lazareva

Фото: facebook.com/alla.lazareva

Фото: facebook.com/alla.lazareva

Фото: facebook.com/alla.lazareva

Фото: facebook.com/alla.lazareva

Кроме того, в этот же день пикетировали и посольство РФ в Риме. Как сообщает активист Олесь Городецкий, на организованную римским отделением движения "Евромайдан" демонстрацию собрались около полторы сотни человек.

При себе у них были украинская национальная символика, плакаты с призывами на итальянском и английском языках к Путину убираться из Украины.

На манифестации также присутствовали итальянские журналисты, а также проходили прямые включения телеканала RAI News 24.





















Фото: facebook.com/lesha.samusenko.5, facebook.com/oles.horodetskyy

Фото: facebook.com/lesha.samusenko.5, facebook.com/oles.horodetskyy

Фото: facebook.com/lesha.samusenko.5, facebook.com/oles.horodetskyy

Фото: facebook.com/lesha.samusenko.5, facebook.com/oles.horodetskyy

Фото: facebook.com/lesha.samusenko.5, facebook.com/oles.horodetskyy

Фото: facebook.com/lesha.samusenko.5, facebook.com/oles.horodetskyy

Фото: facebook.com/lesha.samusenko.5, facebook.com/oles.horodetskyy

Фото: facebook.com/lesha.samusenko.5, facebook.com/oles.horodetskyy

Фото: facebook.com/lesha.samusenko.5, facebook.com/oles.horodetskyy

Фото: facebook.com/lesha.samusenko.5, facebook.com/oles.horodetskyy

Также акция в поддержку плененных Россией украинских моряков прошла и под российским посольством в Варшаве.

Напомним, что 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове украинские корабли, которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Как мы уже сообщали, двумя днями позже подчиняющийся оккупантам "суд" аннексированного Симферополя избрал им меру пресечения – два месяца ареста.