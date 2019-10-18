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Закрытые станции метро и горящий мусор: в протестах в Барселоне принимает участие более полумиллиона человек

18 октября, 20:25

Людьми запружен весь центр города

Не менее 525 тыс. человек принимают в Барселоне участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке.

Об этом сообщает полицейская служба столицы Каталонии.

Людьми запружен весь центр города. Блокированы транспортные магистрали, закрыты некоторые станции метро.

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Между тем, поступают сообщения о том, что вновь начались беспорядки – на улицах Барселоны опять горят контейнеры с мусором. Сообщается и о первых пострадавших.

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Напомним, что в ходе столкновений демонстрантов с полицией ранения и травмы получили свыше 40 человек, еще 16 были задержаны и отправлены под стражу за подстрекательство к беспорядкам. Всего с начала недели арестовали более 200 человек, принимавших участие в столкновениях с полицейскими.

Из-за нестабильной обстановки в Каталонии испанская футбольная федерация отменила матч между командами "Барселона" и "Реал Мадрид", который должен был состояться 26 октября. У клубов до 21 октября есть время выбрать альтернативную дату матча.

Напомним, ранее на этой неделе, помимо приговора девятерым бывшим членам каталонского правительства, Верховный суд Испании также издал европейский ордер на арест экс-председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, который скрывается в Бельгии.

Это спровоцировало новую волну беспорядков в неспокойном регионе, и в частности в столице Каталонии – Барселоне, протесты в которой длятся уже пятый день подряд. Кроме того, глава местного правительства Ким Торра призвал провести новый референдум о независимости.

Все подробности в спецтеме Протесты в Барселоне

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Испания протесты беспорядки Барселона полицейские

Источники: Сегодня , Интерфакс-Украина

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