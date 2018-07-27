Запад готовит новую декларацию с требованием освободить Сенцова

Сегодня, 13:28

Кремлю напомнили о незаконности удерживания украинского режиссера в колонии и игнорировании международных призывов и петиций

Фото: Facebook
Фото: Facebook

Несколько иностранных государств, включая Польшу и США, готовят декларацию в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который уже четыре года находится в российской колонии. Как сообщает "Польское радио", авторы документа призовут освободить политзаключенного украинца.

Декларацию отправят ряду российских ведомств: представителю по правам человека, министерству юстиции, МИД, МВД и в Генеральную прокуратуру.

Авторы обвиняют Москву в незаконности удерживания Олега Сенцова на территории России и игнорировании международных призывов и петиций по этому поводу.

Кроме того, Кремлю напоминают о том, что режиссер уже более двух месяцев голодает, в связи с чем его состояние сильно ухудшилось.

"Мы призываем Россию освободить всех незаконно заключенных граждан Украины", – гласит проект декларации.

Напомним, что сам Сенцов ранее написал своим сторонникам письмо и поблагодарил их за поддержку.

В то же время, украинский режиссер утверждает, что чувствует себя не так прекрасно, как может некоторым показаться.
Россия, Польша, США, Украина, Олег Сенцов, политзаключенный
Источник:

Польское радио

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Яцек Чапутович. Фото: AFP

Глава МИД Польши сделал жесткое заявление по России

19 Февраля, 15:08

По словам Чапутовича, Россия недружелюбно относится к позиции Польши в Европейском Союзе против Nord Stream, а также к польскому союзу с США

Евросоюз

Польше намерена укрепить безопасность. Фото: Pixabay

Глава Минобороны Польши сделал заявление по постоянным военным базам США в стране

13 Июня, 10:01

Варшава подготовила документ под названием "Предложение о постоянном американском присутствии в Польше"
Загрузка...

Евросоюз

Матеуш Моравецкий. Фото: AFP

Премьер Польши назвал главную причину агрессии России

4 Июля, 14:19

По словам Моравецкого, безопасность Восточного партнерства Европейского союза касается всех европейских государств

Евросоюз

Яцек Чапутович. Фото: AFP

Нельзя допустить, чтобы мир перестал говорить о ситуации в Украине - МИД Польши

23 Мая, 13:55

Украина продолжает быть объектом военной агрессии, а ее территория - оккупирована
Загрузка...