Запад готовит новую декларацию с требованием освободить Сенцова

Кремлю напомнили о незаконности удерживания украинского режиссера в колонии и игнорировании международных призывов и петиций

Несколько иностранных государств, включая Польшу и США, готовят декларацию в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который уже четыре года находится в российской колонии. Как сообщает "Польское радио", авторы документа призовут освободить политзаключенного украинца.

Декларацию отправят ряду российских ведомств: представителю по правам человека, министерству юстиции, МИД, МВД и в Генеральную прокуратуру.

Авторы обвиняют Москву в незаконности удерживания Олега Сенцова на территории России и игнорировании международных призывов и петиций по этому поводу.

Кроме того, Кремлю напоминают о том, что режиссер уже более двух месяцев голодает, в связи с чем его состояние сильно ухудшилось.

"Мы призываем Россию освободить всех незаконно заключенных граждан Украины", – гласит проект декларации.

Напомним, что сам Сенцов ранее написал своим сторонникам письмо и поблагодарил их за поддержку.

В то же время, украинский режиссер утверждает, что чувствует себя не так прекрасно, как может некоторым показаться.