Земан назвал главного врага НАТО

По мнению Земана, Афганистан еще может стать очень большой проблемой

Фото: zn.ua.

Земан назвал главного врага НАТО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/1a7/67c/5c81a767ca243.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/1a7/67c/5c81a767ca243.jpg 2019-03-08T01:15:00+02:00 Евросоюз По мнению Земана, Афганистан еще может стать очень большой проблемой

Главную угрозу для государств — членов НАТО представляет международный терроризм. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан, выступая в четверг вечером в эфире пражского телеканала "Баррандов".

"Главным врагом [для НАТО] является международный терроризм, — подчеркнул он. — Об этом я буду говорить в своей речи в Пражском граде [12 марта по случаю 20-летия вступления республики в блок]. Также буду призывать к тому, чтобы мы [Североатлантический альянс] не оставляли Афганистан, чтобы мы не вернули власть в этой стране в руки [движения] „Талибан". Я, конечно же, буду раскритикован теми, кто усматривает наибольшую опасность [для НАТО] в России или Китае, тогда как я ее вижу в международном терроризме".

По мнению Земана, в случае вывода из Афганистана подразделений НАТО, эта страна может доставить много беспокойства международному сообществу.

"Я рад, что „Исламское государство" было разбито в Ираке и Сирии, но Афганистан еще может стать [для нас] очень большой проблемой", — сказал чешский президент.

Вспоминая о событиях 20-летней давности, Милош Земан, который в то время был премьером Чехии, выразил сожаление о последовавших вскоре после вступления Чехии в НАТО бомбардировках Югославии.

"Очень не люблю вспоминать о бомбардировках Югославии, которые последовали примерно через три недели после нашего вступления [в НАТО]. Тогда мы [Чехия] были новичками [в блоке] и блокировать что-то [решение о бомбардировках] не было бы достаточно „фэйр-плей", но и так мы были последим правительством [среди стран НАТО], которое выразило согласие с бомбардировками", — подчеркнул президент Чехии.

Ранее мы писали, что Земан не видит оснований для размещения американских ракет в Чехии. Хозяин Пражского града выразил также обеспокоенность по поводу ухудшения международной ситуации.

Также мы писали, что президент США и премьер Чехии высказались за сохранение санкций против РФ из-за Украины. Андрей Бабиш стал первым с 2011 года чешским премьером, получившим приглашение в Белый дом.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Земан назвал главного врага НАТО". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.