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Железнодорожная авария в Португалии: стали известны подробности

1 августа, 14:45

Руслан Ровик Руслан Ровик

Очевидец рассказал, что после аварии в поезде началась паника

Во время столкновения поезда с машиной в Португалии, где погибли два человека, ранения получили 30 человек.

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Как сообщает ВВС, в поезде Alfa Pendular, который является самым быстрым в стране, на момент аварии находилось более 200 пассажиров.

Также стало известно, что двое погибших работали на железнодорожных путях в момент столкновения.

В настоящий момент на месте происшествия работают 163 спасателя и два медицинских вертолета.

Тем временем в Министерстве по вопросам инфраструктуры и жилищного хозяйства Португалии отметили, что правительство проведет расследование причин аварии.

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В свою очередь португальская газета Diário de Noticias пишет, что в результате аварии в поезде возникла паника – люди кричали и лежали на полу вагона.

"Затем вагон начал заполняться пылью. Мы застряли внутри, потому что двери были повреждены. Кто-то успел выломать одну из них, и мы начали вылезать и помогать другим вылезать", - рассказал пассажир.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сербии поезд протаранил автобус : были трое погибших и десятки пострадавших.

Также мы сообщали, что в Сеть попало видео, на котором микроавтобус "Богдан" со школьниками сначала сигналит машине, которая остановилась на красный свет на переезде, затем начинает обгонять ее, не замечая поезда. Инцидент произошел во Львове.

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авария ДТП Португалия железная дорога
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