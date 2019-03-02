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"Желтые жилеты" готовят 16-ю волну протестов в Париже и регионах

Сегодня, 07:17

Часть активистов намеревается "надолго блокировать" столичную площадь Звезды, где находится Триумфальная арка

Фото: AFP
"Желтые жилеты" готовят 16-ю волну протестов в Париже и регионах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ad4/6b1/5c5ad46b1ad53.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ad4/6b1/5c5ad46b1ad53.jpg Евросоюз Часть активистов намеревается «надолго блокировать» столичную площадь Звезды, где находится Триумфальная арка

Движение "Желтые жилеты" мобилизует многочисленных сторонников для 16-й серии маршей в столице и провинции. Только на сообщения о планируемых акциях в Париже перед началом субботних манифестаций в социальных сетях откликнулись около десяти тысяч человек.

Часть активистов намеревается "надолго блокировать" столичную площадь Звезды, где находится Триумфальная арка, чтобы "покончить с пацифизмом" в деятельности своего движения. Участники акции решили также совершить 12-километровый марш по улицам французской столицы.

Другим местом встречи в столице "желтые жилеты" избрали Марсово поле в 7-м округе Парижа. Там они решили устроить "большой пикник граждан".

"Мы собираемся подвести итоги трех минувших месяцев и говорить о будущем", - пообещали организаторы из группы "Желтая весна". В социальных сетях известие об акции собрало в вечерние часы пятницы 3000 откликов.

"Акт 16: Европа в Лилле": под таким девизом пройдет 16-я волна протестов в столице региона О-де-Франс (Верхняя Франция). "Региональная ассамблея "желтых жилетов" призвала сторонников в регионе и в соседних Бельгии, Великобритании, Люксембурге, Нидерландах и северных землях Германии прибыть в Лилль "для проведения большой международной манифестации". Устроители перевели свой призыв на английский и немецкий.

В Лионе манифестанты намерены собраться перед городским Дворцом правосудия. Перед началом субботней волны протестов в Нанте власти города усиливают контингент полиции.

Между тем в Ренне, столице региона Бретань, префект ввела запрет на проведение манифестаций в городском центре. Она мотивировала свое решение тем, что предыдущие акции "желтых жилетов" сопровождались беспорядками и ущербом.

В городе Бар-ле-Дюк, административном центре департамента Мез на северо-востоке Франции, префектура запретила продажу и перевозку зажигательных смесей. В столице французского виноделия Бордо, где накануне коммерсанты города встретили президента республики Эмманюэля Макрона плакатами "Прекратить манифестации!", "желтые жилеты" намереваются провести марш и "гражданскую ассамблею".

Начавшиеся 17 ноября 2018 года во Франции массовые манифестации "желтых жилетов" первоначально были вызваны повышением тарифов на автомобильное топливо. Униформой движения тогда же стал светоотражающий жилет автомобилистов. К настоящему времени список требований движения заметно расширился и охватывает не только социально-экономическую сферу, но и политику.

Неоднократно манифистации заканчивались стычками с полицией.

Отметим, спустя три месяца еженедельных демонстраций, большая часть французского населения выступает за прекращение протестов движения "желтых жилетов", о чем гласят результаты соцопроса, который провели по заказу местного телеканала BFM TV.

Так, количество противников уличных протестов выросло на 11% и теперь достигает 56%. Еще больше респондентов (64%) заявили, что нынешние протесты больше не отражают изначальные требования движения.

В то же время больше половины французов (58%) заявили, что все еще поддерживают или симпатизируют демонстрантам.

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Тег Франция, протесты, желтые жилеты

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