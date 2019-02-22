Макрон считает движения "желтых жилетов" общим "провалом"

Президент Франции недооценил кризис

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: AFP

Макрон считает движения "желтых жилетов" общим "провалом" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c2e/840/5c5c2e8402188.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c2e/840/5c5c2e8402188.jpg 2019-02-22T06:46:00+02:00 Евросоюз Президент Франции недооценил кризис

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что движение "желтых жилетов" отображает "гигантский коллективный провал", в котором он также поучаствовал. Такую позицию глава государства выразил в интервью авторам книги "Народ и президент", отрывки из которой в четверг приводит агентство Франс Пресс.

Авторы утверждают, что министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер еще 23 ноября подготовил встречу Макрона с "желтыми жилетами" на одном из блокированных ими перекрестков, однако президент тогда отказался. "Это ослабило бы исполнительную власть", — оправдывался он.

"Многим людям было стыдно за свою жизнь, за то, что они не могут достичь того, чего хотят, несмотря на все их старания. Это мы, кто должен испытывать стыд, — подчеркнул глава государства. — Это гигантский общий провал, в котором есть доля моей вины. Но у меня есть еще три года, чтобы это изменить".

По мнению авторов, Макрон недооценил кризис. "Кто поддерживал меня во время кризиса желтых жилетов? Никто", — отметил он, подчеркнув, что его выбрали французы, а не партии.

"Им (французам — прим. Ред.) я обязан всем. Если я потерплю неудачу, то я потерплю ее для них и вместе с ними, но ни в коем случае не назло им", — заключил он.

Напомним, пострадавшие на протестах во Франции "желтые жилеты" подали в суд на главу полиции Парижа. Адвокат пояснила, что решение обратиться в суд связано с "утерей доверия к прокуратуре".

Напомним, премьер-министр Франции Эдуар Филип во вторник сообщил, что с начала акций "желтых жилетов" вынесены приговоры уже около 1,8 тыс. демонстрантам.

Отметим, спустя три месяца еженедельных демонстраций, большая часть французского населения выступает за прекращение протестов движения "желтых жилетов", о чем гласят результаты соцопроса, который провели по заказу местного телеканала BFM TV.

Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией.

Пик протестного движения пришелся на 1 декабря, тогда в акциях приняли участие десятки тысяч человек, причем протесты переросли в настоящие беспорядки и погромы. Тогда протестующие нанесли на ряд архитектурных памятников в столице Франции граффити, разбили ряд скульптур, а также ворвались в музейные помещения Триумфальной арки, где повредили статую Наполеона.

В конце прошлого года власти страны пошли на уступки, объявив о проведении ряда социально-экономических мер.

Между тем, "желтые жилеты" продолжают каждую субботу проводить акции протеста. Цель участников – выразить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Макрон считает движения "желтых жилетов" общим "провалом"". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.