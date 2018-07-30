Жертву отравления "Новичком" из Эймсбери похоронят при повышенных мерах безопасности

Сегодня, 04:01

Ее гроб будет доставлен в церковь до того, как туда прибудут родственники и священнослужители

фото GETTY
фото GETTY

В понедельник в британском Солсбери при усиленных мерах безопасности пройдут похороны 44-летней Дон Стерджесс, скончавшейся в начале июля от отравления "Новичком" в соседнем городе Эймсбери, сообщает в воскресенье телеканал Sky News.

В соответствии с рекомендацией минздрава Великобритании, ее гроб будет доставлен в церковь до того, как туда прибудут родственники и священнослужители; при этом церемонию проведут без участия носильщиков.

Чарли Роули, партнер покойной, также пострадавший от отравления "Новичком", сказал в комментарии Sky News, что, по его мнению, его подруга "заслуживает гораздо большего".

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Напомним, после нашумевшей истории с отравлением в Солсбери двойного агента ГРУ и британских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии английская полиция ведет расследование нового загадочного отравления двух человек в соседнем городке Эймсбери. Мужчина и женщина были найдены вечером 30 июня без сознания, и в ночь на 9 июля стало известно о смерти женщины от "Новичка".

Ранее сообщалось, что женщина, которая отравилась в Эймсбери, перед инцидентом сбрызнула свои запястья жидкостью из флакона из-под духов. Как позже выяснилось, там находилось отравляющее вещество

Погибшая 44-летняя Стерджес побрызгала на оба запястья "парфюмом", который нашла во время прогулки в парке. Как вспомнил еще один пострадавший, Чарли Роули, от него исходил странный запах, напоминающий аммиак. Скорее всего, он отравился потому, что дотронулся до ее запястья. 

При обыске в квартире пострадавших полиция обнаружила небольшой флакон, в котором, по ее мнению, находилось ядовитое вещество. Высказывалось предположение, что пара могла подобрать его на помойке в Солсбери, где в марте были отравлены "Новичком" экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.
Великобритания, отравление, женщина, похороны, новичок, Солсбери, Эймсбери
Источник:

Интерфакс

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