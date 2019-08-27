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"Жесткий" Brexit будет решением исключительно Британии, а не ЕС – Юнкер

27 августа, 23:17

Юнкер повторил свою готовность конструктивно работать с премьер-министром Джонсоном

/ Фото: Getty Images

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер рассмотрит любые конкретные предложения британского премьера по Северной Ирландии, но ЕС всегда будет действовать в интересах Республики Ирландия. Поэтому "жесткий" Brexit будет исключительно решением Лондона.

Об этом Юнкер заявил в телефонном разговоре с британским премьером Борисом Джонсоном, сообщает в Twitter пресс-секретарь президента Еврокомиссии Мина Андреева.

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"Президент Юнкер повторил свою готовность конструктивно работать с премьер-министром Джонсоном и рассмотреть любые конкретные предложения, которые у него могут быть, при условии, что они совместимы с Соглашением о выходе. Жан-Клод Юнкер добавил, что ЕС сделает все возможное, чтобы избежать "жесткого" Brexit, заявив, что такой сценарий будет только решением Британии, а не ЕС", – говорится в сообщении.

Юнкер подчеркнул, что ЕС полностью готов к сценарию "без соглашения", но сделает все возможное, чтобы избежать этой ситуации.

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Фото: president.gov.ua

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон по своему усмотрению сократит размер отступных за выход страны из Евросоюза с 39 до 9 млрд фунтов стерлингов в случае "жесткого" Brexit.

Кроме этого, мы сообщали о том, что Борис Джонсон допустил, что "жесткого" Brexit можно избежать , если Евросоюз сам предложит компромиссные варианты новой сделки между Брюсселем и Лондоном. Общаясь с местными фермерами, он заверил их в государственной поддержке в случае проблем с выходом на привычные рынки после Brexit.

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Великобритания ЕС юнкер джонсон Brexit

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