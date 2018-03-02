Журналиста Яна Кучака могла убить итальянская мафия – СМИ

Журналист, скорее всего, полатился за свое профессиональное усердие

Журналист из Словакии Ян Кучак, которого застрелил киллер, мог поплатиться за свой излишний профессиональный интерес. Он занимался расследованием, связанным с итальянской мафией.

Об этом пишет La Repubblica.

"Словакия разоблачает мафию. Как это всегда бывает, кровь является единственным доказательством существования преступных организаций. Ян Кучак, как видно из расследования, заплатил за свое журналистское усердие. В последний период он изучал взаимосвязь между бизнесом, мафией и политикой", системой, которая всегда работает с одним и тем же алгоритмом: мафия приносит капитал, предприниматель инвестирует его, политик облегчает инвестиции в обмен на деньги, и все стороны имеют рост доходов", – написал автор.

Скорее всего, журналист был убит, из-за выявленных экономических интересов итальянской мафии в Словакии.

Однако убийство Яна Кучака, приписываемое мафии, является беспрецедентным случаем для преступных организаций, которые всегда избегали нападения на журналистов.

"Некоторые считают, что итальянская мафия была заказчиком, а исполнителями – местные киллеры. Вопрос в деталях: убийство в квартире, невеста убита пулей в затылок. Это практика, которая, похоже, не согласуется с мафиозной засадой, которая обычно делается на улице. Но только расследование позволит узнать правду", – написал автор статьи.

Напомним, полиция Словакии задержала одного человека в связи с убийством журналиста Яна Кучака и его девушки.

Ранее сообщалось, что в Словакии убили журналиста-расследователя вместе с его девушкой. По мнению главы словацкой полиции Тибора Гашпара, наиболее вероятным мотивом убийства правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста.

Министр культуры Словакии Марек Мадарич подал в отставку после убийства журналиста Куцяка. Об этом он сообщил на пресс-конференции. По словам Мадарича, он просто не может находится на должности министра культуры из-за убийства журналиста.