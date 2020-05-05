Журналисты тоже рискуют: сколько работников СМИ умерло от COVID-19

По меньшей мере 55 журналистов из 23 стран мира умерли от коронавируса. Об этом сообщает организация Press Emblem Campaign (PEC).

Организация начала распространять информацию об умерших от COVID-19 журналистах с начала марта.

"Безопасность работников СМИ находится под угрозой во время этого кризиса, поскольку они должны продолжать предоставлять информацию на местах и доносить факты, посещая больницы, опрашивая политических, экономических и научных деятелей и врачей, медсестер и пациентов", - указано в сообщении.

Отметим, что треть всех зараженных коронавирусом приходится на США. Президент США Дональд Трамп объясняет такой высокий показатель хорошо работающей системой тестирования.

В то же время, ранее "Сегодня" писали, что в Италии, Франции и Германии рекордно снизилось количество смертей от COVID-19. По данным Департамента гражданской защиты Италии, от последствий COVID-19 за 3 мая умерли 174 человека, что является рекордно низким показателем за почти два месяца, хотя днем ранее число умерших составляло 474.

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