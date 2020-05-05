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Журналисты тоже рискуют: сколько работников СМИ умерло от COVID-19

5 мая, 15:15

Татьяна Очеретяна

Журналисты находятся в опасных зонах, чтобы доносить информацию общественности

По меньшей мере 55 журналистов из 23 стран мира умерли от коронавируса. Об этом сообщает организация Press Emblem Campaign (PEC).

Организация начала распространять информацию об умерших от COVID-19 журналистах с начала марта.

"Безопасность работников СМИ находится под угрозой во время этого кризиса, поскольку они должны продолжать предоставлять информацию на местах и доносить факты, посещая больницы, опрашивая политических, экономических и научных деятелей и врачей, медсестер и пациентов", - указано в сообщении.

Отметим, что треть всех зараженных коронавирусом приходится на США. Президент США Дональд Трамп объясняет такой высокий показатель хорошо работающей системой тестирования.

В то же время, ранее "Сегодня" писали, что в Италии, Франции и Германии рекордно снизилось количество смертей от COVID-19. По данным Департамента гражданской защиты Италии, от последствий COVID-19 за 3 мая умерли 174 человека, что является рекордно низким показателем за почти два месяца, хотя днем ранее число умерших составляло 474.

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