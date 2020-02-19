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Жуткая находка в Бельгии: обнаружены стены из человеческих костей

19 февраля, 12:29

Останки датируются второй половиной XV века

Фото: Ruben Willaert

Фото: Ruben Willaert

Бельгийские археологи обнаружили жуткую находку – во время раскопок в городе Гент они нашли подземное помещение, стены которого выложены из человеческих костей.

Как сообщает The Brussels Times, в стенах обнаружены бедренные кости, голени, а также черепа взрослых людей. Предварительно останки датируются второй половиной XV века, но возраст самих "костяных стен" археологи относят к XVII-XVIII векам.

Раскопки велись возле собора Святого Бавона, поэтому ученые предполагают, что "материал" для строительства брался при расчистке церковного кладбища, когда освобождались места для новых захоронений.

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При расчистке кладбищ просто выбрасывать кости было нельзя, поэтому из них делали оссуарии — специальные места для хранения скелетированных останков.

Археологи считают такую находку уникальной для Бельгии.

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Напомним, в 2018 году на территории нунциатуры (посольства) Ватикана в Италии были обнаружены человеческие кости. СМИ немедленно предположили, что останки могут принадлежать 15-летней дочери ватиканского подданного Эмануэле Орланди, бесследно исчезнувшей в 1983 году.

А в декабре в Берлине разрыли безымянную могилу, в которой покоились останки экс-начальника Главного управления безопасности Третьего рейха Рейнхарда Гейдриха.

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