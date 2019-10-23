Жуткая находка в Британии: появились новые подробности в деле о 39 телах в грузовике

В Британии обнаружили грузовик с телами. Фото: REUTERS/ANF/MMA

Британская полиция предполагает, что прицеп, в котором в среду правоохранители обнаружили 39 тел, прибыл в страну из бельгийского порта Зебрюгге. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию графства Эссекс.

По данным сыщиков, сам тягач при этом прибыл из Северной Ирландии. Газета Daily Mirror пишет, что полиция подозревает в убийстве 25-летнего водителя. Как сообщает издание, мужчину зовут Мо Робинсон, он родом из Северной Ирландии.

Ранее МИД Болгарии сообщил, что грузовик марки Scania был зарегистрирован в Варне на имя фирмы, принадлежавшей ирландской гражданке. Премьер-министр страны Бойко Борисов в свою очередь заявил, что транспортное средство покинуло территорию Болгарии в 2017 году и больше туда не возвращалось. Премьер Ирландии Лео Варадкар пообещал, что страна посодействует в расследовании инцидента.

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В грузовике в Британии нашли 39 тел. Источник: REUTERS/UK POOL

Ранее сообщалось, что британская полиция обнаружила 39 тел в прицепе грузовика в промышленной зоне города Грейс в графстве Эссекс. По предварительным данным, среди погибших 38 взрослых и один подросток.

Ранее сообщалось, что венгерский суд приговорил к пожизненному заключению четверых людей, которых признали виновными в гибели более семи десятков мигрантов. В августе 2015 года осужденные перевозили в грузовике-рефрижераторе 71 беженца из Сирии, Ирака и Афганистана.

Когда те стали задыхаться, преступники, несмотря на многочисленные просьбы, отказались открыть двери и впустить воздух. После гибели людей они просто оставили грузовик с телами на обочине дороги на венгерско-австрийской границе. Большинство погибших – мужчины, но были среди них также женщины и дети.

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