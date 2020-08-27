Зимой будет всплеск смертей от коронавируса: ВОЗ объяснила почему

С приближением зимы, когда молодежь вступит в более тесный контакт с пожилым населением, количество жертв всемирной коронавирусной пандемии в Европе может пойти вверх.
Как сообщает The Guardian, с таким предупреждением 27 августа выступил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюге.
На этом фоне он напомнил молодым людям о том, что "никто не является непобедимым", назвав пандемию "торнадо с длинным хвостом" и призвав правительства стран создать эффективные системы контроля и отслеживания путей инфицирования.
По словам Клюге, инфекция теперь не застанет человечество врасплох, поскольку теперь известно достаточно, чтобы справиться с ситуацией.
"Ключевое слово – бдительность", – подчеркнул он, допустив, что осенью учебные заведения могут остаться открытыми.
Напомним, ранее в ВОЗ назвали молодежь – 20-40-летних людей – "движущей силой распространения COVID-19", указав на их безответственность в отношении эпидемиологических мер.
При этом о начале осенью второй волны пандемии говорят уже давно, но помощник главы ВОЗ рассказал, как медики могут помочь ее избежать.
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