Мир накрывает вторая волна коронавируса: ВОЗ назвала виновных

Причиной новой волны всемирной пандемии коронавируса может быть распространение инфекции молодыми людьми и людьми среднего возраста.

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Об этом, как пишет Reuters, 18 августа заявил региональный директор Всемирной организации здравоохранения в Западном Тихоокеанском регионе Такеши Касаи.

"Эпидемия меняется. Люди в возрасте от 20 до 30 и 40 лет все чаще становятся движущей силой распространения COVID-19. Многие даже не подозревают, что инфицированы. Это увеличивает риск перетекания на наиболее незащищенных. То, что мы наблюдаем, – это не просто возрождение болезни. Это сигнал о том, что мы вступили в новую фазу пандемии в Азиатско-Тихоокеанском регионе", – утверждает чиновник.

Он отметил, что для ослабления последствий пандемии для жизни людей и экономики властям следует сочетать раннее выявление и реагирование.

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Кроме того, Касаи опроверг информацию об обнаружении в Юго-Восточной Азии нового опасного штамма D614G, заверив, что вирус считается "относительно стабильным".

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Напомним, ранее о растущем числе заражений коронавирусом среди молодежи сообщили и в Италии. В связи с этим с 17 августа в стране закрыли все дискотеки.

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