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Двое из пяти россиян против узурпации власти Путиным – опрос

27 марта, 11:45

Станислав Кожемякин

У каждого пятого жителя России принятие поправки об "обнулении" президента России вызвало возмущение

Инициированная президентом России конституционная реформа, которая позволит Владимиру Путину править не до 2024-го, а до 2036 года, разделила жителей страны – далеко не все ее одобряют.

Согласно исследованию "Левада-центра", 47% россиян "скорее" или "определенно" не одобряют принятие соответствующих поправок к конституции.

При этом 40%, или двое из пяти, граждан РФ, признались, что не хотели бы видеть Путина президентом после 2024 года.

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В то же время, поддерживают обнуление президентских сроков Путина и хотят вновь видеть его президентом 48% и 46% участников опроса соответственно.

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Кроме того, у 20% респондентов принятие поправки об "обнулении" президента России вызвало возмущение, у 16% – недоумение, а у 4% – усталость.

Напомним, что ранее в этом месяце российский парламент принял поправку Валентины Терешковой, которая и предложила обнулить сроки действующего президента. Сам Путин это поддержал с оговоркой, если это одобрит Конституционный суд РФ. В итоге, как и предполагалось, несмотря на протесты россиян, судьи не увидели в этом узурпацию власти и признали все поправки полностью соответствующими Основному Закону.

Новости "Сегодня" пообщались с экспертами и узнали, что они думают о конституционной реформе Владимира Путина. Больше об этом в материале "Большая ставка или символическая цель: почему Путин спешит внести изменения в Конституцию России".

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Россия россияне обнуление узурпация Владимир Путин Левада-центр

Источник: Сегодня

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