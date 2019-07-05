2 из 5 россиян считают курс Путина неверным

Треть респондентов высказала неодобрение деятельностью лично Владимира Путина

Владимир Путин. Фото: REUTERS/Yara Nardi.

Большинство жителей России не одобряют работу премьер-министра Дмитрия Медведева, возглавляемого им правительства и Государственной Думы, а треть – и президента РФ Владимира Путина.

Согласно результатам исследования, опубликованным "Левада-центром" 5 июля, 41% жителей страны считает неверным курс власти, тогда как 48% утверждают, что "дела идут в правильном направлении".

Несмотря на это, только треть респондентов (31%) высказала неодобрение деятельностью лично Путина. В то же время, 68% считают, что он со своей работой справляется.

Что же касается, Медведева, правительства и Госдумы, то их работу не одобряют 62%, 55% и 59% соответственно. В то же время, с одобрением об их работе отозвались 36%, 43% и 38% участников опроса соответственно.

В опросе принимали участие 1600 совершеннолетних респондентов.

Напомним, в февральском опросе более половины россиян высказали недоверие к заявлениям руководства страны насчет нынешнего положения дел в России.

Мы также писали, что большинство россиян поддерживают аннексию Крыма, но признают, что действия Москвы ухудшили экономику страны, уровень жизни и отношения с США.

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