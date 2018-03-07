Афганистан и Грузия: кем был погибший во время крушения Ан-26 российский генерал

Минобороны России официально сообщило о гибели генерала в Сирии, при этом его фамилия не называется

Во время крушения самолета Ан-26 в Сирии во вторник, 6 марта, погиб генерал-майор российской армии. Минобороны России официально сообщило о гибели генерала в Сирии, при этом его фамилия не называется. Имя и фамилию называют сразу несколько источников – это telegram-каналы Mash и WarGonzo и РБК. По этим данным погибшим оказался генерал-майор Владимир Вениаминович Еремеев, сообщает InfoResist.

Ранее Владимир Еремеев командовал 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой, которая дислоцировалась в Московской области.

Упоминания о Еремееве, как командире бригады есть на сайте московского Троицкого храма. Новость опубликована в 2012 году и тогда он был в звании полковника.

Там же опубликованы и фото. Предположительно, Еремеев на фото второй слева.

В декабре 2016 года президент России Владимир Путин присвоил Еремееву звание генерал-майора.

Также военный с таким именем и должностью в 2012 году возглавлял колонну гвардейцев 27-й мотострелковой бригады на Параде Победы в Москве.

Согласно книге "Военный спецназ России. Вежливые люди из ГРУ" Еремеев проходил службу в Афганистане.

Также подразделение в котором был Еремеев командиром "участвовали в восстановлении конституционного порядка в Тбилиси, Грузия".

Еремеев закончил Свердловское суворовское училище в 1981 году.

Как сообщалось, разбившийся в Сирии российский военный самолет Ан-26 в последнее время занимался локальными перелетами.

"Ан-26 в этот день совершал полет по маршруту Кувейрис (Алеппо) – Хмеймим (Латакия). Это короткий маршрут, всего чуть меньше 200 км. Вот такими локальными перелетами и занимался Ан-26 в последнее время в Сирии – такое себе офицерское такси российской группировки войск в Сирии. Видимо, к приезду начальника генштаба Герасимова из Алеппо срочно вызвали генерал-майора Еремеева и офицеров штаба. По земле добираться намного дольше и все еще небезопасно, потому летели на самолете. Но и это не спасло, и в Россию из Сирии летят очередные "грузы 200", – отмечают эксперты InformNapalm.

Как известно, крушение произошло во вторник около 15:00 по московскому времени при заходе самолета Ан-26 на посадку на аэродроме Хмеймим.