"Офицерское такси": чем в Сирии занимался разбившийся Ан-26

Разбившийся в Сирии российский военный самолет Ан-26 в последнее время занимался локальными перелетами. Об сообщает InformNapalm.

"Ан-26 в этот день совершал полет по маршруту Кувейрис (Алеппо) – Хмеймим (Латакия). Это короткий маршрут, всего чуть меньше 200 км. Вот такими локальными перелетами и занимался Ан-26 в последнее время в Сирии – такое себе офицерское такси российской группировки войск в Сирии. Видимо, к приезду начальника генштаба Герасимова из Алеппо срочно вызвали генерал-майора Еремеева и офицеров штаба. По земле добираться намного дольше и все еще небезопасно, потому летели на самолете. Но и это не спасло, и в Россию из Сирии летят очередные "грузы 200", – отмечают эксперты.

Также сообщается, в саму Сирию россияне летят через Иран или через Турцию. Основные аэродромы для посадки – Хмеймим и Дамаск.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что при крушении Ан-26 в Сирии погибли 27 офицеров, включая генерал-майора, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы.

В военном ведомстве подчеркнули, что ни одного гражданского лица на борту Ан-26 не было.

Кроме того, была восстановлена примерная картина крушения Ан-26 в Сирии, в которой погибли больше 30 человек. Так, Ан-26 вылетел в 13:44 из Квайреса на Хмеймим. Не долетев 500 метров до взлетно-посадочной полосы, самолет неожиданно задел крылом заброшенное здание, после чего резко нырнул носом вниз. После этого машина рухнула на землю и по инерции "съехала" в овраг.