Атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии: за дело взялись спецслужбы России

Служба внешней разведки РФ собирает данные о том, кто мог атаковать объекты с помощью дронов

/ Фото: Reuters

Служба внешней разведки России пока не располагает точными данными, кто несет ответственность за атаку, которая была произведена на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Именно поэтому такая информация сейчас собирается. Об этом заявил глава СВР РФ Сергей Нарышкин

"Мы собираем эти данные о том, кто мог стоять за атакой, но окончательных выводов пока не делали", — сказал Нарышкин, повторив, что данные собираются.

При этом Нарышкин, говоря об обвинениях различных стран в причастности к атаке, заметил: "Мне представляется, что нельзя делать выводы, не имея каких-то твердых доказательств".

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Напомним, два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы в ночь на 14 сентября. Ответственность за нападения, которые серьезно повлияли на производство нефти в королевстве, взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие, что в диверсии были использованы 10 начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов.

Белый дом придерживается озвученной ранее госсекретарем США Майклом Помпео точки зрения о том, что американские власти считают Иран причастным к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии. В Вашингтоне намерены и далее следовать политике "максимального давления" на Тегеран.

Министерство обороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки дронов и ракет в качестве доказательств, что атаки на объекты нефтяной отрасли совершил Иран.

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