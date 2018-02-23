Атаку ЧВК "Вагнер" в Сирии мог "разрешить" один из российских министров

Пригожин рассказал, что он "получил разрешение" от российского министра продвигаться вперед.

Бизнесмен Евгений Пригожин, который связан с наемниками ЧВК "Вагнер", тесно контактировал с российскими и сирийскими должностными лицами в дни и недели до и после разгрома.

Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на данные разведки США.

Согласно данным разведки США, в конце января "повар Кремля" сказал одному из сирийских чиновников, что он "получил разрешение" от неназванного российского министра продвигаться вперед с "быстрой и сильной" инициативой, которая должна состояться в начале февраля.

Известно, что "повар Кремля" Пригожин имеет тесные связи с президентом России Владимиром Путиным со времен, когда он был ресторатором в Санкт-Петербурге и впоследствии расширился до широкомасштабной бизнес-империи, в том числе получает крупные контракты от Минобороны России.

Напомним, российский военный обозреватель Павел Фенгельгауэр тоже изложил неподтвержденную версию, что за спиной "Вагнера" могли находиться бойцы сил спецопераций ВС РФ, которые вовремя отошли и не попали под огонь американцев.

Ранее сообщалось, что потери ЧВК "Вагнер" в Сирии в результате удара международной коалиции во главе с США составили от 215 до более 600 человек убитыми, кроме того, в Москву прилетели не меньше трех самолетов с ранеными наемниками.

Также сообщалось, эксперты уверены, что президент РФ Владимир Путин знал о возможных последствиях атаки на позиции с американскими военными, но умышленно послал наемников на смерть, преследуя свои цели.