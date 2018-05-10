Авантюры Путина могут погубить не только Россию, но и весь мир – Bloomberg

Когда США, Великобритания и Франция нанесли авиаудар по химическому арсеналу режима Башара Асада в Сирии, мир напряженно следил за тем, как президент РФ Владимир Путин ответит на атаку против его союзника. Хоть его ответ оказался незначительным, обеспокоенное ожидание стало свидетельством того, насколько Путин повысил геополитический профиль России за последнее десятилетие с помощью готовности идти на риск, что было в то же время его наибольшей силой и стратегической слабостью. Благодаря этому Россия смогла одержать ряд геополитических побед под руководством Путина. Однако, она также спровоцировала международную враждебность, которая наносит ущерб Кремлю и повышает угрозу эскалации, которая может плохо закончиться для всех.

Об этом на страницах Bloomberg пишет почетный профессор Центра иностранных дел Генри Киссинджера в Школе передовых международных исследований Университета Джона Хопкинса Хал Брэндс.

За два десятилетия, на протяжении которых Путин формально или неформально руководил Россией, одним из его главных приоритетов было восстановить статус страны как актера, которого уважают и боятся на мировой арене. Эта цель была выражена в ряде поступков, которые наблюдатели в США и на Западе считают очень угрожающими. В частности, речь идет о строительстве обычного вооружения с фокусом на нейтрализацию ключевых американских и западных преимуществ, за что в России сейчас значительно лучшие возможности на открытом восточном фланге НАТО. Кроме того, Москва воплощает обширную программу модернизации ядерных сил. Ее ядерная доктрина в духе "идти на эскалацию ради деэскалации" позволяет наносить ограниченные ядерные удары, чтобы добиться завершения потенциальной войны против НАТО на выгодных для России условиях. Также Россия устроила две войны, чтобы укротить непокорные постсоветские республики: Украину и Грузию. А впоследствии российские войска вторглись в Сирию, чтобы поддержать режим Башара Асада. Кроме того, Москва использует информационную войну и кибервозможности, чтобы вмешиваться в выборы в США, Европе и других регионах.

Каждая из этих инициатив – это попытка России бросить вызов влиянию США и Запада. Однако, эти усилия связывают между собой два очень тревожных фактора: склонность Путина бить своих соперников в слабое место и его готовность идти на риск, чтобы застать их врасплох.

Путин прибегал к асимметричным подходам, чтобы выставить сильные стороны Москвы против слабостей соперников. В Сирии он понял, что США оказались в неловком положении из-за того, что администрация Барака Обамы объявила о своей оппозиции к Асаду, но почти ничего не сделала, чтобы устранить его от власти. Вашингтон не предоставил более серьезную помощь повстанцам, которые выступили против диктатора, и не наказал режим за нарушение пресловутых "красных линий", которыми были случаи применения химического оружия. Таким образом, Москва смогла относительно небольшими усилиями обыграть политику США в Сирии и укрепить свое влияние на Ближнем Востоке.

Что касается второго фактора, то с каждой новой авантюрой: от развязывания войны против Грузии до вторжения в Украину и Сирию Путин демонстрировал все большую толерантность к риску. Он использовал все преимущества авторитарного правления: секретность, скорость, централизованность принятия решений, – чтобы застать своих соперников врасплох.

Что же это означает для будущего? С одной стороны, западные наблюдатели не поступят разумно, если просто отбросят самые страшные сценарии в отношении России, которые сегодня обсуждаются. Конечно, это было бы грубой провокацией, если бы россияне попытались получить доступ к спискам избирателей или вмешаться в подсчет голосов в 2018-м или 2020-м годах. Но кто мог вообще представить себе, что Путин пойдет на такой большой риск, как в 2016-м во время американских выборов? Так же для России было бы чрезвычайно опасно решиться на ограниченную войну в Балтии с целью окончательно раздробить НАТО. Но что может убедить воздержаться от таких авантюр лидера, который враждебно относится к альянсу, опирается на миф о враждебности Запада в политике и убежден, что сейчас имеет военное превосходство в регионе.

Серьезно думать над этими сценариями не означает поддаваться безрассудному страху. Это было бы признание, что Америка недооценивала аппетиты Путина к этому времени.

Ирония в том, что поведение Путина так же опасно и для него самого. Ведь каждая его авантюра сталкивалась с более сильным сопротивлением, чем он ожидал. В Украине российские войска смогли оккупировать Крым и часть Донбасса. Но остальную Украину это еще больше подтолкнуло в сторону Запада. Москва же стала международным изгоем. Так же, российское вмешательство в американские выборы в 2016 году может и помогло Доналду Трампу победить. Но скандал, который разгорелся после этого, не разрешил администрации республиканца отменить санкции против России. Более того, обе партии в Конгрессе враждебно относятся к Москве. И эта неприязнь, вполне вероятно, переживет Трампа.

Для Запада лучшим сценарием было бы, если бы Путин сделал выводы из своего предыдущего опыта и наконец-то начал более тщательно оценивать риски в будущем. Однако, не исключено, что российский президент продолжит опасную игру с огнем, в котором могут сгореть все.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия использует ядерное оружие в том случае, если против нее или ее союзников будет применено также оружие массового поражения.

Как известно, во время ежегодного послания к Федеральному собранию РФ Путин большую часть посвятил рассказу о новых российских военных вооружениях.