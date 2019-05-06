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Авиакатастрофа "Аэрофлота" в Москве: восстановлены события трагедии

6 мая, 14:02

Следователи продолжают работать с пассажирами, пережившими жесткую посадку и пожар в "Шереметьево"


Крики, слезы и паника – это кадры из самолета Москва – Мурманск, который загорелся во время экстренного приземления. Огонь охватил половину лайнера Sukhoi Superjet 100. Пламя объяло борт еще до того, как оно остановилось.

Выбираться из самолета людям приходится по аварийным надувным трапам. Пассажиры друг за другом выскакивали из лайнера, но спастись удалось не всем. В Следственном комитете России сообщили, что из находившихся на борту самолета 78 человек выжили 37, из них пятеро – пять попали в больницы.

"Мы работаем с теми, кому удалось выжить: 33 пассажира и четыре члена экипажа", – сказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Всего на борту было 78 человек, но из-за паники в салоне пассажиры в хвостовой части еще во время приземления вскочили с мест и пытались забрать свои вещи с полок. По словам бортпроводников, работавших на рейсе, успокоить людей так и не удалось, что и стало причиной большого числа жертв.

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Точную причину трагедии предстоит выяснить экспертам. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело за нарушение правил авиаперевозок, что привело к гибели людей.

Пилоты и бортпроводники говорят, что в самолет после взлета ударила молния. Они успели подать сигнал тревоги на землю, но приземляться пришлось уже без связи с диспетчерами.

"Яркая вспышка, хлопок. Переход самолета в аварийный режим управления. Потеря радиосвязи, которую потом удалось восстановить", – восстанавливает хронологию событий командир экипажа Денис Евдокимов.

Во время приземления самолет трижды ударился о землю, из-за чего одно из шасси пробило топливный бак, вследствие этого лайнер и вспыхнул, как факел, пишут российские СМИ.

К утру полеты в Мурманск из московского аэропорта возобновили. В то же время, в России призывают отказаться от самолетов Superjet 100, называя их опасными, и рекомендуют пассажирам не покупать билеты на рейсы, которые осуществляются на таких лайнерах.

Напомним, что по предварительной информации среди пострадавших оказался и один гражданин Украины – сейчас он находится в больнице.

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Тег Россия, крушение, пожар, москва, самолет, авиакатастрофа, Аэрофлот, шереметьево, Sukhoi SuperJet

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