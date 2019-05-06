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Бортпроводница о катастрофе в "Шереметьево": Внутри самолета огня не было

6 мая, 10:25

Самолет еще был на скорости, а пассажиры уже начали двигаться к выходу – вытаскивать приходилось за воротники, рассказала девушка

Фото: AFP

Бортпроводник злополучного рейса Татьяна Касаткина рассказала, что происходило с самолетом и внутри него, который вспыхнул в аэропорту Москвы с десятками пассажиров. Оказывается, что внутри салона авиасудна не было огня. Ее комментарий опубликован в телеграмм-канале Baza.

По ее словам, самолет после взлета попал в тучу, где был град, и в этот момент произошел хлопок слева по борту.

"В нас ударила молния, была вспышка и хлопок ... Прям видно было, как вспышка электричества, был черный дым. Экипаж сказал, что мы возвращаемся в аэропорт вылета ("Шереметьево" – ред.). Мы летели и ждали указаний. Были проблемы со связью, и когда позвонил пилот, у нас уже не работала световая сигнализация. Потом вообще ничего не было слышно", – рассказала Касаткина.

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Когда самолет остановился, она открыла дверь и помогала пассажирам эвакуироваться.

"Люди выползали, все начали вскакивать с кресел и продвигаться к выходам, хотя самолет еще был на скорости. Я видела, как женщина звонила кому-то, кричала: "Мы горим, падаем". Я уже не смотрела – каждого помогала эвакуировать, каждого за воротник вытаскивала", – вспоминает бортпроводник.

Девушка добавила, что самого пламени внутри самолета не было, и только потом, по рассказам пассажиров, начали плавиться иллюминаторы, когда самолет еще катился по взлетно-посадочной полосе.

Напомним, 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" загорелся пассажирский лайнер российского производства Sukhoi Superjet 100. Инцидент произошел при аварийной посадке самолета вскоре после вылета по рейсу Москва-Мурманск. Авиалайнер сделал несколько кругов над Московской областью, подал сигнал бедствия и резко пошел на снижение. При этом приземлиться с первого раза лайнеру не удалось. Со второй попытки пилот ударился шасси и носом самолета о полосу, после чего воздушное судно загорелось. Стало известно, что жертвами пожара на борту самолета стал 41 человек. В Мурманской области РФ объявили трехдневный траур.

Позже была названа основная причина гибели людей. Как рассказали участники авиакатастрофы, "некоторые пассажиры стали в панике доставать свои вещи с полок. Это затруднило эвакуацию людей с задних рядов авиасудна, и они погибли в огне".

В свою очередь командир сгоревшего в "Шереметьево" самолета восстановил хронологию катастрофы. Он подтвердил, что самолет загорелся после посадки, а не в полете, хотя именно в воздухе в него ударила молния.


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Тег Россия, самолет, огонь, молния, шереметьево, бортпроводница

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