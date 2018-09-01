Авиакатастрофа в Сочи: опубликованы детали аварии и рассказы выживших пассажиров

По словам пассажиров авилайнера, после эвакуации из самолета им никто не собирался оказывать помощь и людей просто оставили в зале ожидания аэропорта

Как рассказали пассажиры самолета Boeing-737, который в субботу, 1 сентября, загорелся во время аварийной посадки в Сочи, скорее всего виной аварии стали погодные условия. А после того, как пассажиров эвакуировали, людей просто оставили в аэропорту. Им не предоставили ни еды, ни пледов, ни надлежащей медицинской помощи. Информацию опубликовал телеграм-канал Mash.

По словам пассажиров, в аварии самолета виновен ливень. И хотя сильный дождь сначала помешал нормальной посадке самолета, затем ливень тушил огонь и не дал самолету взорваться.

"Я был на этом борту…. Посадка проводилась в шторм и на потоки воды по взлетной полосе. С первого раза не получилось, ушел на второй круг, со второго раза, но реверс не делал, а тормозил колодками, и сильная скорость была, из-за того, что ветер боковой — он увеличил скорость при посадке и когда катились тоже поддавал. Не хватило полосы из-за скорости и ушли за ограду, рухнули в реку Мзымту, загорелся левый двигатель и оторвало оба крыла по частям. Благо течение сильное и керосин уносило", – рассказал один из пассажиров.

По словам пассажиров, после эвакуации, спасались как могли, поскольку загорелось все вокруг. Но течение реки относило вылившийся из треснувшего топливного бака самолета керосин, и он горел по воде.

"Организация никакая. Потушили только в 3:31 упали в 2:57, пожарная первая приехала в 3:08. Я смотрел на часы каждую минуту и постарался заснять, но шел сильный ливень, что помогло не взорваться. Еще то, что около 40 минут кружили над морем и спалили почти все топливо", – рассказывают пассажиры.

Единственного погибшего при жесткой посадке Boeing 737 в Сочи зовут Владимир Бегиян. Он был руководителем комплексной смены аэропорта. По словам очевидцев, он одним из первых приехал к горящему самолёту и руководил спасательной операцией. В какой-то момент, в суматохе, у Владимира просто не выдержало сердце.

Напомним, ранее на Кубе после взлета из аэропорта Гаваны разбился и взорвался самолет "Боинг-737". На борту были 104 пассажира и 9 членов экипажа. Самолет упал на фермерское поле.