Автобус с заробитчанами из "ЛНР" попал в аварию в России: есть жертвы

Причиной ДТП стал выезд микроавтообуса Mercedes-Benz Vito на встречную полосу движения, где он столкнулся с грузовиком MAN

В России в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли трое граждан Украины, еще пять человек госпитализированы. Об этом сообщает прокуратура Воронежской области РФ в субботу, 8 февраля.

По данным надзорного ведомства, авария произошла сегодня ночью на 694 км автодороги М-4 Дон с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Vito с номерными знаками Украины под управлением 37-летнего водителя и грузового автомобиля МАN (161 регион, Ростовская обл.) под управлением 45-летнего водителя.

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"В результате ДТП водитель микроавтобуса и двое пассажиров: женщина (31 год) и мужчина (37 лет) погибли на месте. Еще пять пассажиров – мужчины в возрасте 27, 32, 33 и двое 39-летних с различными травмами доставлены в Павловскую районную больницу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель Mercedes и пятеро пассажиров имели при себе паспорта граждан Украины. Они направлялись в Москву "для осуществления трудовой деятельности".

По версии следствия, причиной ДТП стал выезд микроавтообуса на встречную полосу движения.

В свою очередь СМИ сепаратистов сообщают, что жертвами аварии стали жители "ЛНР". Глава этой так называемой "республики" Леонид Пасечник уже выразил соболезнование семьям погибших. Все погибшие и четверо пострадавших – из Луганска. Еще один пострадавший – из Калининградской области РФ.

Ранее стало известно, что в Венгрии произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого погибли двое граждан Украины. Автомобили столкнулись на трассе в направлении Будапешта в районе города Кал.

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