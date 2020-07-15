"Били много": украинца спасли после 5 лет в рабстве в России

Сбежать Сергею Кравченко помогли правозащитники - сейчас они восстанавливают его документы

В Псковской области России, где ранее в этом году произошло смертельное ДТП с украинцами, правозащитники спасли гражданина Украины, который пять лет находился в рабстве.

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Как сообщает "Север.Реалии", в плен 37-летний уроженец Днепропетровской области Сергей Кравченко попал в 2015 году.

В Россию он поехал на заработки, но после нескольких неудачных "сделок" он познакомился с 50-летним Артуром Козловским из города Опочка в Псковской области, которого местные жители зовут "цыганским бароном". Он привел Кравченко домой и отобрал паспорт, после чего стал угрожать сдать его полиции из-за просроченной визы.

"Сначала обещал платить 10 тысяч рублей в месяц, кормить и жилье. Но давал иногда только 50 рублей на сигареты и еду плохую – суп кислый. Я напоминал про деньги, а он: ты тут кушаешь, живешь тут, и все", – рассказал украинец журналистам.

Реклама Сергей Кравченко. Фото: правозащитная организация "Альтернатива"

Украинец рассказывает, что терпел регулярные побои и от своего "хозяина", и от его семьи.

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"Били, когда что-то не по нраву, много… И в лес меня вывозили, чтобы бить, чтобы никто крика не слышал. И дома не отставали – били", – вспоминает Сергей.

Позже жители соседнего района сообщили правозащитной организации "Альтернатива" о происходящем, и активисты помогли украинцу сбежать, поместили его в убежище и предали историю огласке.

Однако через несколько дней полиция задержала украинца за нарушение режима пребывания, но вскоре отпустила. Материалы дела передали в управление Следственного комитета РФ по Псковской области. Козловский при этом отрицает, что удерживал украинца силой, и подал встречный иск о клевете.

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"Сергею мы собираемся восстанавливать документы. Его родственники, как мы выяснили, искали его на родине, и в ближайшее время мы подадим заявление в консульство и после реабилитации Сергея отправим домой", – заверили в "Альтернативе".

Однако, к сожалению, о подобных историях известно не только в России. Например, в декабре в Винницкой области полиция задержала пару, которая эксплуатировала людей, заставляя их работать на своей пилораме.

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