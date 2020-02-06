Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,8
27,32

Боевик, который убивал украинцев, теперь просит милостыню в Москве: фото и видео

6 февраля, 14:50

Боевик рассказал, что поехал на Донбасс в 2014 году, был в районе Марьинки Донецкой области

Боевик "Вампир". Фото: t.me/s/a_shtirlitz

Боевик "Вампир". Фото: t.me/s/a_shtirlitz

В то время как в Кремле прокомментировали назначение российского чиновника "премьером ДНР", по Сети расходится видео с российским боевиком, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе, получил ранение, а сейчас просит милостыню в Москве.

Боевик рассказал, что поехал на Донбасс в 2014 году. В частности, был в районе Марьинки Донецкой области. А теперь просит милостыню "на операцию", поскольку "государство не помогает".

Реклама

Согласно данным сайта "Миротворец", боевиком на видео является Сорокин Виктор Федорович (позывной "Вампир"), Россия, Ставропольский край (1987 г.р.), окончил Суворовское военное училище.

В тренде
Китайцы падают на улицах, а в посылках из КНР – вирусы: фейки вокруг эпидемии

"Если коротко… Родина бросит тебя сынок… Всегда", - прокомментировал в Telegram ситуацию с боевиком офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

Как сообщали новости "Сегодня", недавно армия РФ и боевики одновременно провели учения. Оккупационные войска продолжают готовиться к боевым действиям и особенное внимание уделили артиллеристам.

А тем временем на фронте ситуация продолжает оставаться напряженной.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия Донбасс боевик

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Кремле разразились истерикой из-за слов Зеленского о причинах Второй мировой войны
В Кремле разразились истерикой из-за слов Зеленского о причинах Второй мировой войныРоссия
В России кавказцы угрозами заставили студентку просить прощения за
В России кавказцы угрозами заставили студентку просить прощения за "грязные" танцы: видеоРоссия
В Кремле цинично ответили на заявление Эрдогана о Крыме
В Кремле цинично ответили на заявление Эрдогана о КрымеПолитика
Встреча Зеленского с Путиным: Ермак прояснил один важный момент
Встреча Зеленского с Путиным: Ермак прояснил один важный моментПолитика
Зеленский разозлил россиян высказыванием о вине СССР во Второй мировой
Зеленский разозлил россиян высказыванием о вине СССР во Второй мировойПолитика
Путин меняет Суркова на Козака: к чему готовиться и чего опасаться Украине
Путин меняет Суркова на Козака: к чему готовиться и чего опасаться УкраинеРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...