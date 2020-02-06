Боевик, который убивал украинцев, теперь просит милостыню в Москве: фото и видео

Боевик рассказал, что поехал на Донбасс в 2014 году, был в районе Марьинки Донецкой области

Боевик "Вампир". Фото: t.me/s/a_shtirlitz

В то время как в Кремле прокомментировали назначение российского чиновника "премьером ДНР", по Сети расходится видео с российским боевиком, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе, получил ранение, а сейчас просит милостыню в Москве.

Боевик рассказал, что поехал на Донбасс в 2014 году. В частности, был в районе Марьинки Донецкой области. А теперь просит милостыню "на операцию", поскольку "государство не помогает".

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Согласно данным сайта "Миротворец", боевиком на видео является Сорокин Виктор Федорович (позывной "Вампир"), Россия, Ставропольский край (1987 г.р.), окончил Суворовское военное училище.

"Если коротко… Родина бросит тебя сынок… Всегда", - прокомментировал в Telegram ситуацию с боевиком офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

Как сообщали новости "Сегодня", недавно армия РФ и боевики одновременно провели учения. Оккупационные войска продолжают готовиться к боевым действиям и особенное внимание уделили артиллеристам.

А тем временем на фронте ситуация продолжает оставаться напряженной.

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