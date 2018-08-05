Более пяти тысяч военных: в InformNapalm сообщили любопытные детали о наемниках "Вагнера"

Наемники ЧВК "Вагнера", воевавшие и на Донбассе, засветились во многих горячих точках на планете, а через их структуру прошли более пяти тысяч военных.

Об этом сообщил в эфире "Громадскього" спикер международного разведсообщества InformNapalm Михаил Макарук.

По его словам, самая известная частная военная компания России создана на базе бывших военных разных воинских специальностей, зарабатывающие таким образом деньги после службы в армии.

"Данная компания достаточно активно сотрудничает с ГРУ РФ, в ее состав довольно часто входят и бойцы ГРУ. По экспертным оценкам InformNapalm, сейчас уже прошло через ЧВК "Вагнера" более чем 5000 персон. Наши исследователи установили присутствие "Вагнера" на Донбассе в Сирии, есть информация об их деятельности на территории Йемена, Южного Судана и Центральноафриканской республики", – рассказал Макарук.

Как сообщалось, в Bellingcat показали наемников "Вагнера" на Донбассе. Российские боевики вооружены не хуже регулярной армии, а вот вычислены были по простым дорожным знакам. Международные расследователи опубликовали доказательства участия России в войне против Украины. Удалось рассекретить присутствие российских наемников из известной частной военной компании в боях за Дебальцево зимой 2015 года.

Также еще в апреле наемников "Вагнера" заметили в Африке. Французское издание Le Figaro узнало, зачем вагнеровцы туда перебираются. Сирийский "рынок" для наемников уже неинтересен, и теперь они отправляются в африканские страны, где назревают военные конфликты.

Кроме того, СБУ нашла в Сирии более двухсот наемников "Вагнера", из которых не менее 80 погибли и более 100 были ранены 7 февраля 2018 года в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в ходе столкновения американских сил и российских наемников.